Перевзулися у повітрі: чому Китай заявив, що нібито не знав про плани нападу на Україну

Китай почав вдавати, що не знав про плани Росії почати широкомасштабне вторгнення в Україну. З'явилися обставини, які змусили Пекін частково змінити свою позицію щодо війни в Україні.

Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він нагадав, що стаття про те, що Китай нібито не знав про плани Кремля щодо України, з'явилася у британському виданні Financial Times.

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Клочок вважає, що китайські дипломати не просто "злили" цю інформацію в медіа. Вони були зацікавлені у тому, аби така публікація з'явилася у провідних західних ЗМІ. Однак, за словами Клочка, цілком очевидно, що у Китаї чудово знали про наміри Росії.

Припустимо, що Китай нічого не знав, а дипломати не зрозуміли сигналів Владіміра Путіна. Чому тоді треба було чекати аж 11 місяців, щоб потім з'явилася ця стаття?

– зауважив політолог.

Окрім того, за словами Клочка, у випадку "незнання" Пекіну про плани Росії почати війну в Україні дивним виглядає той факт, що Китай зробив дворічний запас зерна.

Чи міг Путін не сказати Сі Цзіньпіну, що планує напад на Україну

За даними Financial Times, під час переговорів на початку лютого 2022 року Путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що Росія "не виключає вжиття будь-яких заходів", якщо Україна здійснить напад на російську територію.

Зараз у Пекіні говорять, що нібито трактували це як сигнал про можливі обмежені військові дії, а не як ймовірність повномасштабного наступу. Клочок вважає, що це лише виправдання.

"Звісно, не могло бути такого, що Сі Цзіньпін запитав Путіна, чи той нападе на Україну. А той відповів би: "Так". Але коли йде розмова між 2 такими високопосадовцями про наміри, то абсолютно очевидно, хто що буде робити далі", – зазначив політолог.

Він додав, що якщо російський диктатор прямо не промовив, що "завтра піде вбивати українців", це не означає, що це не було сказано.

"Це було сказано дипломатичною мовою, яку для лідера країни навіть перекладати не треба. Китай абсолютно точно знав про це (про плани Путіна напасти на Україну – 24 Канал)", – наголосив Клочок.

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Китай опинився у незручному становищі

Окрім того, Китай робив фактичні кроки до зближення з Росією. За словами Клочка, на початку лютого 2022 року Пекін та Москва підписали 2 документи:

декларацію, у якій Пекін підтримав вимоги Москви щодо непоширення НАТО на Східну Європу;

договір про економічну співпрацю.

Як зазначив політолог, зараз Сі Цзіньпін, якого у жовтні 2022 року переобрали генеральним секретарем ЦК Компартії Китаю, опинився у дуже незручному становищі.

"Лідеру Китаю почали ставити незручні питання. Мовляв, якщо Китай знав, що буде широкомасштабне вторгнення в Україну, чому він не вживав відповідних дій, щоб цього не допустити або мінімізувати наслідки?" – додав Клочок.

Чому Сі Цзіньпін вдає, що не знав про плани Путіна

За словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", Пекін не просто підтримував зв'язки з Москвою. Китай намагався співпрацювати з Росією у військовій сфері та навіть постачав товари подвійного призначання.

Однак настав момент, коли треба швиденько перевзуватися у повітрі, причому публічно. Сі Цзіньпін отримав сигнал від тих, хто стоїть позаду нього – від США та ЄС. Йому натякнули, що якщо він і далі буде нарощувати військову співпрацю з Росією, то отримає дуже потужний удар у вигляді санкцій,

– сказав політолог.

За словами Клочка, у Китаї є власні економічні проблеми. А Європа – це найбільший ринок збуту, який Пекін не хоче втрачати.

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