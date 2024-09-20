Генерал США сказав, що визначатиме наступні місяці війни
Завдяки Курській операції Україні вдалося повернути військову ініціативу. Чим довше Збройні сили окуповують російську територію, тим слабшим стає Владімір Путін. Втім, війна триває і країна-агресор не планує здаватися.
Успіх операції на Курщині залежатиме від здатності стабілізувати ситуації на лінії в південно-східній частині країни, сказав 24 Каналу генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
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Сполучені Штати Америки та Євросоюз повинні й надалі підтримувати Україну. Адже це може бути найважливішим фактором, який визначатиме хід війни наступні кілька місяців.
На думку генерал США у відставці, Курська операція має як переваги, так і недоліки. Для наступу на Курщину Сили оборони залучили 4 найкращі бригади України з логістикою, протиповітряною бороною, інженерами, безпілотниками тощо. Всі ці засоби застали росіян зненацька.
ЗСУ проникли до росіян й показали, якими вони є насправді, – небоєздатними. Відповідь з боку Росії була непослідовною,
– мовив Петреус.
Зараз ворог намагається виштовхнути Сили оборони, стиснути українську зону контролю, щоб врешті-решт спробувати витіснити війська України зі своєї території. Для цього Росії довелося значно збільшити свої сили на Курщині, але ці сили противник міг використати на передовій, зокрема у районі Покровська.
Однак, попри всі зусилля, контрнаступ Росії у Курські області тривав усього кілька днів й був безрезультатним.