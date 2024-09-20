Генерал США сказал, что будет определять следующие месяцы войны

Благодаря Курской операции Украине удалось вернуть военную инициативу. Чем дольше Вооруженные Силы оккупируют российскую территорию, тем слабее становится Владимир Путин. Впрочем, война продолжается и страна-агрессор не планирует сдаваться.

Успех операции на Курщине будет зависеть от способности стабилизировать ситуацию на линии в юго-восточной части страны, сказал 24 Каналу генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

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Какие возможности Украине дала Курская операция

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз должны и в дальнейшем поддерживать Украину. Дальнейшее ускорение набора, подготовки, оснащения украинских солдат для замены воинов может быть важнейшим фактором, определяющим ход войны в следующие несколько месяцев.

По мнению генерала США в отставке, Курская операция имеет как преимущества, так и недостатки. Для наступления на Курщину Силы обороны привлекли 4 лучшие бригады Украины с логистикой, противовоздушной бороной, инженерами, беспилотниками и т.д. Все эти средства застали россиян врасплох.

ВСУ проникли к россиянам и показали, какие они на самом деле – небоеспособные. Ответ со стороны России был непоследовательным,

– сказал Петреус.

Сейчас враг пытается вытолкнуть Силы обороны, сжать украинскую зону контроля, чтобы попытаться вытеснить войска Украины со своей территории. Для этого России пришлось существенно увеличить свои силы на Курщине, но эти силы противник мог использовать на передовой, в том числе в районе Покровска.

Однако, несмотря на все усилия, контрнаступление России в Курской области длилось всего несколько дней и было безрезультатным.

Ключевым моментом является то, что если россияне будут оказывать значительное давление, то ВСУ придется провести контролируемый отвод. Однако в этом и есть главный успех, ведь военно-политическое руководство России перебросит для этого на Курщину значительную часть своих войск, что нанесет удар по репутации диктатора,

– отметил бывший директор ЦРУ.

Сотни российских солдат попали в плен. Буквально несколько дней назад состоялся третий обмен пленными с начала Курской операции, чего не было долгое время. Тысячи российских солдат до сих пор находятся в окружении и не могут убежать, ведь мосты через реку Сейм были удачно взорваны. Так что есть перспектива большого количества заключенных.

Обратите внимание! Аналитики Институт изучения войны считают, что Курская операция стимулировала Россию к обменам пленными. За это время домой удалось вернуть 267 граждан, среди которых впервые за более года были бойцы "Азова".

Феномен украинских дронов

Я надеюсь, что украинские беспилотники не остановятся и тысячами будут лететь по врагу. На самом деле дроны-камикадзе следует рассматривать как боеприпасы, как набор сложной артиллерии.

– добавил Петреус.

В этой войне не придают значимого значения ближней авиационной поддержке. Речь идет об истребителях-бомбардировщиках прямо над полем боя. Это очень сложно, поскольку угроза противовоздушной обороны значительна с обеих сторон.

Однако поддержка Украины с воздуха – дроны. Они интегрированы и тесно поддерживают тех, кто фактически находится на передовой. Это их дальнобойная артиллерия, ближняя авиационная поддержка.