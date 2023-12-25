Виходить, що це не Путін надсилає сигнали, – політолог про активізацію теми перемовин

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відвідав італійських військових, які дислокуються в Польщі. Під час цього він заявив, що треба шукати політичне рішення припинення війни Росії проти України. За його словами, це має відбуватися паралельно з військовою допомогою.

Таким чином не Путін посилає сигнали щодо мирних перемовин. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог Андрій Вігірінський.

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Риторика політиків

Гвідо Крозетто наголосив, що до цього часу вдалося зберегти Україну, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку. Але водночас він додав, "те, що не може бути досягнуто військовим шляхом, може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного та політичного фронту".

"Це не Путін посилає сигнали, а представники країн, які підтримують Україну. І вони дають свою мотивацію в рамках підтримки, яку вони надають нам, і досягти цілей. Ми ж говоримо про наші цілі, а не Росії. Він не дає аналіз можливостей Росії досягти цілей військовим шляхом. Він дає аналіз з боку країн, які нас підтримують. Підтримка ускладняється щодо того, що треба змінювати підхід. Тобто це країна – наш партнер посилає сигнал, не країна-агресор", – зазначив Вігірінський.

Натомість видання The New York Times раніше у своєму матеріалі зазначило, що Путін нібито "сигналізував про свою готовність підписати угоду через залаштункові дипломатичні канали та посередників". Мовляв, російський диктатор хоче припинити вогонь на умовах, що залишиться поточна лінія фронту і, відповідно, окуповані українські території.

Росія налаштована на довготривалу війну. Вони, на відміну від Заходу, в три зміни запустили військове виробництво та на три роки розпланували видатки до 100 мільярдів. Де в цьому є пункт, що Росія намагається зупинитися?,

– додатково відзначив політолог.

Зазначимо, що у своєму матеріалі журналісти NYT посилаються, зокрема, на колишніх російських високопосадовців, близьких до Кремля. Своєю чергою, аналітики ISW зазначили, що ні NYT, ні джерела не надали жодних підстав вважати, що це особисто цілі Путіна, а не його публічні виступи, спрямовані як на внутрішню, так і на зовнішню аудиторії. Також журналістам не вдалося з'ясувати, чи готовий Путін до повного припинення вогню чи тимчасової паузи.

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