Выходит, что это не Путин посылает сигналы, – политолог об активизации темы переговоров

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто посетил итальянских военных, которые дислоцируются в Польше. Во время этого он заявил, что нужно искать политическое решение о прекращении войны России против Украины. По его словам, это должно происходить параллельно с военной помощью.

Таким образом не Путин посылает сигналы относительно мирных переговоров. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Андрей Вигиринский.

К теме Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине

Риторика политиков

Гвидо Крозетто подчеркнул, что до сих пор удалось сохранить Украину, которая могла быть уничтожена, и консолидации границы, заблокировавшей российскую атаку. Но в то же время он добавил, "то, что не может быть достигнуто военным путем, может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта".

"Это не Путин посылает сигналы, а представители стран, которые поддерживают Украину. И они дают свою мотивацию в рамках поддержки, которую они оказывают нам, и достичь целей. Мы же говорим о наших целях, а не России. Он не дает анализ возможностей России достичь целей военным путем. Он дает анализ со стороны стран, которые нас поддерживают. Поддержка усложняется тем, что нужно менять подход. То есть это страна – наш партнер посылает сигнал, не страна-агрессор", – отметил Вигиринский.

Издание The New York Times ранее в своем материале отметило, что Путин якобы "сигнализировал о своей готовности подписать соглашение через закулисные дипломатические каналы и посредников". Мол, российский диктатор хочет прекратить огонь на условиях, что останется текущая линия фронта и, соответственно, оккупированы украинские территории.

Россия настроена на длительную войну. Они, в отличие от Запада, в три смены запустили военное производство и на три года распланировали расходы до 100 миллиардов. Где в этом пункт, что Россия пытается остановиться?,

– дополнительно отметил политолог.

Отметим, что в своем материале журналисты NYT ссылаются, в частности, на бывших российских чиновников, близких к Кремлю. В свою очередь аналитики ISW отметили, что ни NYT, ни источники не дали никаких оснований полагать, что это лично цели Путина, а не его публичные выступления, направленные как на внутреннюю, так и на внешнюю аудитории. Также журналистам не удалось выяснить готов ли Путин к полному прекращению огня или временной паузы.

Откажется ли Путин от войны в Украине: последние новости