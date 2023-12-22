Об этом 24 Каналу рассказал публицист, галерист, политтехнолог Марат Гельман, отметив, что открытие второго фронта – дискуссионный вопрос. Но Путин часто демонстрирует неадекватность, потому все возможно.

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Откроет ли Путин второй фронт в Европе

По мнению Гельмана, до 2014 года Путин хотел пробить "коридор" в Калининградскую область. Он считал, что НАТО не может противостоять агрессии, а Украина будет "в его кармане", ведь там находился Виктор Янукович. Однако планы изменились.

Конечно, не стоит относиться к угрозам Путина как к блефу. Он вполне может пойти на такое странное и неадекватное решение. Однако это только ускорит поражение России.

Открытие второго фронта в разы увеличивает вероятность быстрого поражения России. Конечно, рано или поздно его система рухнет. Но это уже внутренние процессы. Российское общество должно созреть до этого. Или Путин физически умрет. Но когда говорим о втором фронте – это быстрое поражение России. Эти угрозы могут быть реализованы, но с не очень высокой вероятностью,

– отметил Гельман.

Однако, вероятно, сейчас Путин попытается вкладываться в разжигание разных конфликтов в мире. Так он надеется, что Запад будет "растягивать" собственные ресурсы и станет слабее.

Угрозы Путина: коротко