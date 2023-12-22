Про це 24 Каналу розповів публіцист, галерист, політтехнолог Марат Гельман, зауваживши, що відкриття другого фронту – дискусійне питання. Але Путін часто демонструє неадекватність, тому все можливо.

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Чи відкриє Путін другий фронт в Європі

На думку Гельмана, до 2014 року Путін хотів пробити "коридор" до Калінінградської області. Він вважав, що НАТО не здатне буде протистояти агресія, а Україна буде "в його кишені", адже там перебував Віктор Янукович. Однак плани змінилися.

Звісно, не варто ставитися до погроз Путіна як до блефу. Він цілком може піти на таке дивне та неадекватне рішення. Однак це тільки пришвидшить поразку Росії.

Відкриття другого фронту в рази збільшує ймовірність швидкої поразки Росії. Звісно, рано чи пізно його система впаде. Але це вже внутрішні процеси. Російське суспільство має дозріти до цього. Або ж Путін фізично помре. Але коли говоримо про другий фронт – то це швидка поразка Росії. Ці погрози можуть бути реалізовані, але з не дуже високою ймовірністю,

– зазначив Гельман.

Однак, ймовірно, зараз Путін спробує вкладатися в розпалення різних конфліктів у світі. Так він сподівається, що Захід "розтягуватиме" власні ресурси і стане слабшим.

Погрози Путіна: коротко