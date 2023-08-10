Цю помилку не можна допустити: Подоляк назвав свій найбільший страх у війні

В європейському інформаційному просторі час від часу з'являється думка, що Україна не зможе повернутися до кордонів 1991 року. Тож вони раз по раз намагаються запросити чи принаймні знову нагадати про мирні перемовини.

Якщо партнери припинять допомагати Україні, то їм варто визнати, що демократія програла. І це лише тому, що всі бояться Росії. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Ми перебуваємо на тій стадії війни, де немає жодних компромісів. Одна сторона обов'язково має програти. Програє Україна – тоді стабільного миру більше не існує. Буде величезна кількість терактів, хаосу, провокацій, війн різного типу", – наголосив Михайло Подоляк.

Перемога України вплине на весь світ

Якби Україна програла, Росія стала б абсолютно мілітарною країною, яка домінуватиме в інформаційному, дипломатичному просторі. Росія стала б головною серед країн.

Треба це пояснювати: програє Росія – ми маємо ще певний час, щоб інвестувати в наукові розробки, прогрес, нову архітектуру безпеки. Тоді жодна країна не зможе сказати: ми не бачимо міжнародного права; ми захотіли вбити певну кількість громадян суверенної держави – прийшли і вбили,

– зазначив Подоляк.

Звісно, українська сторона чітко це пояснює партнерам. Однак, на жаль, не всі країни свідомі до кінця, що вони пропонують натомість.

"Ви говоріть там, а ми терпляче йдемо вперед. Ми в будь-якому разі дійдемо до кордонів 1991 року, тому що це питання нашого існування. Тут немає іншого вибору", – наголосив радник голови ОП.

Перемога Україн не буде легкою. Зокрема, й зараз багато чого не вистачає для інтенсивнішого контрнаступу. Але попри це ЗСУ все одно терпляче просуваються уперед. Далі – буде тільки більше.

Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео

Фатальна помилка світу

Ще 2014 Росії показали, що нібито Україна не захищатиме свій суверенітет. Саме це спровокувало країну-агресора до думки, що в Україні багато тих, хто підтримує Росію. Відповідно, тут їх буцімто готові зустрічати з квітами та не чинитимуть спротиву.

Я боюсь тільки одного: щоб у нас не виникли концепти, як 2014 року. Мовляв, не маємо сил і ресурсів, тому домовимося про щось, бо "Росія обов'язково дотримуватиметься домовленостей". Головне – не припуститись помилки 2014 року,

– зауважив Подоляк.

Зрештою, мовиться не про українську еліту чи політикум. Всі свідомі того, що Росії насправді не потрібен мир. Важливо, аби сьогодні й наші партнери не припустились помилок попередніх років. Як щодо України, так й інших країн, які Росія хотіла чи таки окупувала.

"Ці всі фатальні помилки призведуть до занулення європейської цивілізації та домінування варварської Росії", – підсумував Подоляк.

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