Эту ошибку нельзя допустить: Подоляк назвал свой cамый большой страх в войне

В европейском информационном пространстве время от времени возникает мнение, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года. Поэтому они то и дело пытаются пригласить или хотя бы снова напомнить о мирных переговорах.

Если партнеры прекратят помогать Украине, то им следует признать, что демократия проиграла. И это только потому, что все опасаются России. Таково мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Мы находимся на той стадии войны, где нет никаких компромиссов. Одна сторона обязательно должна проиграть. Проигрывает Украина – тогда стабильного мира больше не существует. Будет огромное количество терактов, хаоса, провокаций, войн разного типа", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Победа Украины повлияет на весь мир

Если бы Украина проиграла, Россия стала абсолютно милитарной страной, которая будет доминировать в информационном, дипломатическом пространстве. Россия стала главной среди стран.

Надо это объяснять: проигрывает Россия – мы еще определенное время, чтобы инвестировать в научные разработки, прогресс, новую архитектуру безопасности. Тогда ни одна страна не сможет сказать: мы не видим международного права; мы захотели убить определенное количество граждан суверенного государства – пришли и убили,

– отметил Подоляк.

Конечно, украинская сторона это четко объясняет партнерам. Однако, к сожалению, не все страны сознательны до конца, что они предлагают.

"Вы говорите там, а мы терпеливо идем вперед. Мы в любом случае дойдем до границ 1991 года, потому что это вопрос нашего существования. Здесь нет другого выбора", – подчеркнул советник главы ОП.

Победа Украины не будет легкой. В частности, и сейчас многого не хватает для более интенсивного контрнаступления. Но, несмотря на это, ВСУ все равно терпеливо продвигаются вперед. Дальше – будет только больше.

Эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео

Роковая ошибка мира

Еще в 2014 году России показали, что якобы Украина не будет защищать свой суверенитет. Именно это спровоцировало страну-агрессора к мнению, что в Украине много тех, кто поддерживает Россию. Соответственно, здесь их якобы готовы встречать с цветами и не будут сопротивляться.

Я боюсь только одного: чтобы у нас не возникли концепты, как в 2014 году. Мол, нет сил и ресурсов, поэтому договоримся о чем-то, потому что "Россия обязательно будет придерживаться договоренностей". Главное – не допустить ошибку 2014 года,

– заметил Подоляк.

В конце концов, речь идет не об украинской элите или политикуме. Все осознают, что России на самом деле не нужен мир. Важно, чтобы сегодня и наши партнеры не допустили ошибок предыдущих лет. Как в отношении Украины, так и других стран, которые Россия хотела или оккупировала.

"Эти все роковые ошибки приведут к обнулению европейской цивилизации и доминированию варварской России", – подытожил Подоляк.

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