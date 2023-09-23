Зима не сповільнить контрнаступ, найбільший прорив буде після Токмака, – генерал Тарнавський

Бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить український контрнаступ. Він також переконаний, що найбільший прорив Києва ще попереду.

Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський вважає, що найбільший прорив ЗСУ відбудеться "після Токмака".

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Чи вплине погода на контрнаступ

Тарнавський зазначив, що погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але наші захисники рухаються вперед здебільшого без транспортних засобів – пішки та невеликими групами. Тож він не думає, що погодні умови сильно вплинуть на контрнаступ.

Також, на його думку, великий прорив України – найбільший у цьому контрнаступі – ще попереду.

Я думаю, що це (пропив – ред.) станеться після Токмака. Зараз вони покладаються на глибину своєї лінії оборони там,

– сказав командувач.

Тарнавський зазначив, що замість так званої оборонної "лінії Суровікіна", більшими проблемами є "перехрестя, лінії дерев і мінні поля між лініями дерев".

Існує комбінація невеликих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами,

– пояснив генерал.

Він визнав, що для успіху контрнаступу українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак. Водночас він зазначив, що це ціль-мінімум. Адже загальна мета – дістатися до наших державних кордонів.

До слова, раніше таку ж думку висловив керівник ГУР Кирило Буданов. Він теж вважає, що контрнаступ Сил оборони України продовжиться і взимку.

Чому зима – не завада для наступу: пояснення Буданова