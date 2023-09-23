Зима не замедлит контрнаступление, наибольший прорыв после Токмака, – генерал Тарнавский

Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит украинское контрнаступление. Он также убежден, что самый большой прорыв Киева еще впереди.

Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский считает, что наибольший прорыв ВСУ произойдет "после Токмака".

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Повлияет ли погода на контрнаступление

Тарнавский отметил, что погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но наши защитники двигаются вперед без транспортных средств – пешком и небольшими группами. Он не думает, что погодные условия сильно повлияют на контрнаступление.

Также, по его мнению, большой прорыв Украины – самый большой в этом контрнаступлении – еще впереди.

Я думаю, что это (пропил – ред.) произойдет после Токмака. Сейчас они полагаются на глубину своей линии обороны там,

– сказал командующий.

Тарнавский отметил, что вместо так называемой оборонной "линии Суровикина" большими проблемами являются "перекрестки, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев".

Существует комбинация небольших групп обороны противника, которые находятся очень точно и компетентно. Но действия наших бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами.

– объяснил генерал.

Он признал, что для успеха контрнаступления украинским войскам нужно по крайней мере дойти до города Токмак. В то же время, он отметил, что это цель-минимум. Ведь общая цель – добраться до наших государственных границ.

К слову, ранее такое же мнение высказал руководитель ГУР Кирилл Буданов. Он тоже считает, что контрнаступление Сил обороны Украины продолжится и зимой.

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