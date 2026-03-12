"Прихована рука Путіна": ЗМІ розкрили, як Росія може допомагати Ірану

Російська розвідка підтримує Іран у підготовці ударів проти США, Ізраїлю та їхніх партнерів у Перській затоці. Разом із занепокоєнням, що Пекін також може допомагати Тегерану, це створює побоювання про поглиблення співпраці між противниками Вашингтона.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як Росія може допомагати Ірану?

Як розповіли люди, обізнані з даними американської та західної розвідки, Москва нині передає Ірану різні типи розвідувальної інформації. Серед них – супутникові знімки та тактика наведення безпілотників, що може допомогти Тегерану завдавати ударів по американських силах у регіоні.

При цьому поки незрозуміло, наскільки ефективною та оперативною є ця розвідінформація і як часто Росія передає справді корисні дані. Про це сказав один із співрозмовників на умовах анонімності. Водночас така співпраця демонструє важливість зв’язків між двома країнами, особливо з огляду на залежність Москви від іранських ударних безпілотників Shahed під час її війни проти України.

Ніхто не здивується, повіривши, що прихована рука Путіна стоїть за деякими іранськими тактиками та, можливо, також за деякими їхніми можливостями,

– заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час військового брифінгу в Лондоні в четвер.

Схеми іранських атак мають риси тих методів, які Росія застосовує проти України, додав він, зазначивши, що це не дивує з огляду на те, наскільки тісним став цей "альянс агресії" протягом останніх років.

Останніми роками Росія та Іран посилили військове співробітництво. Це сталося після того, як Москва почала шукати підтримки серед інших геополітичних опонентів США – зокрема Тегерана та Північної Кореї – після міжнародної ізоляції, спричиненої вторгненням в Україну. Тепер виникають побоювання, що до підтримки Ірану може долучитися і Китай.

Після закритого брифінгу для сенаторів щодо ситуації з Іраном сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь заявив, що Росія, схоже, допомагає Тегерану "активно та інтенсивно, за допомогою розвідки та, можливо, інших засобів". Він також зазначив, що "Китай також може допомагати Ірану".

Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеню у четвер заявив, що Пекін "відкидає безпідставні звинувачення" щодо можливої участі. За його словами, Китай прагне відігравати "конструктивну роль для деескалації та відновлення миру".

Спеціальний посланник США Стів Віткофф у вівторок в інтерв’ю CNBC розповів, що президент Росії Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом заперечив передачу розвідданих Ірану.

Водночас Путін відкрито заявив про "непохитну підтримку Тегерана" та привітав Моджтабу Хаменеї після того, як той став новим верховним лідером Ірану після загибелі свого батька. Російський лідер також пообіцяв залишатися надійним партнером Ісламської Республіки, хоча й утримався від критики Трампа за початок війни.

Як сформувалася співпраця Ірану і Росії?

Росія регулярно застосовує іранські ударні безпілотники для атак на українські міста та енергетичну інфраструктуру. Згодом Іран передав Москві технології, що дозволили налагодити власне масове виробництво таких дронів.

У відповідь на військову підтримку Росія роками передає Ірану чутливі військові знання. За словами джерел, останнім часом цей обмін став ще активнішим на тлі конфлікту Ірану зі США, Ізраїлем та країнами Перської затоки.

Масове застосування Іраном відносно дешевих безпілотників створює значне навантаження на американські сили та їхніх союзників у Перській затоці. Їм доводиться використовувати системи протиповітряної оборони, розраховані на більш складні цілі.

Західним союзникам складно оцінити реальні масштаби виробництва іранських дронів у порівнянні з ракетами та пусковими установками, адже створювати виробничі об’єкти для безпілотників значно легше. За словами одного зі співрозмовників, ключовим фактором для Ірану залишається можливість контрабандного постачання двигунів.

Поки що також незрозуміло, у який спосіб Китай може підтримувати Іран, окрім ролі головного покупця іранської нафти. Водночас під час війни Росії проти України китайські компанії вже надавали Москві комерційні супутникові знімки та технологічні знання для створення безпілотників.

Сенатор-республіканець від Арканзасу Том Коттон, який очолює комітет із розвідки, сказав Fox News, що не може ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про підтримку Ірану з боку Росії та Китаю. Водночас він попередив, що "Росія та Китай, якщо вони нададуть будь-яку допомогу Ірану, грають з вогнем".

