"Скрытая рука Путина": СМИ раскрыли, как Россия может помогать Ирану

Российская разведка поддерживает Иран в подготовке ударов против США, Израиля и их партнеров в Персидском заливе. Вместе с беспокойством, что Пекин также может помогать Тегерану, это создает опасения об углублении сотрудничества между противниками Вашингтона.

Как Россия может помогать Ирану?

Как рассказали люди, знакомые с данными американской и западной разведки, Москва сейчас передает Ирану различные типы разведывательной информации. Среди них – спутниковые снимки и тактика наведения беспилотников, что может помочь Тегерану наносить удары по американским силам в регионе.

При этом пока непонятно, насколько эффективной и оперативной является эта развединформация и как часто Россия передает действительно полезные данные. Об этом сказал один из собеседников на условиях анонимности. В то же время такое сотрудничество демонстрирует важность связей между двумя странами, особенно учитывая зависимость Москвы от иранских ударных беспилотников Shahed во время ее войны против Украины.

Никто не удивится, поверив, что скрытая рука Путина стоит за некоторыми иранскими тактиками и, возможно, также за некоторыми их возможностями,

– заявил министр обороны Великобритании Джон Гили во время военного брифинга в Лондоне в четверг.

Схемы иранских атак имеют черты тех методов, которые Россия применяет против Украины, добавил он, отметив, что это не удивляет учитывая то, насколько тесным стал этот "альянс агрессии" в последние годы.

В последние годы Россия и Иран усилили военное сотрудничество. Это произошло после того, как Москва начала искать поддержки среди других геополитических оппонентов США – в частности Тегерана и Северной Кореи – после международной изоляции, вызванной вторжением в Украину. Теперь возникают опасения, что к поддержке Ирана может присоединиться и Китай.

После закрытого брифинга для сенаторов по ситуации с Ираном сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь заявил, что Россия, похоже, помогает Тегерану "активно и интенсивно, с помощью разведки и, возможно, других средств". Он также отметил, что "Китай также может помогать Ирану".

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеню в четверг заявил, что Пекин "отвергает безосновательные обвинения" относительно возможного участия. По его словам, Китай стремится играть "конструктивную роль для деэскалации и восстановления мира".

Специальный посланник США Стив Уиткофф во вторник в интервью CNBC рассказал, что президент России Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом отрицал передачу разведданных Ирану.

В то же время Путин открыто заявил о "непоколебимой поддержке Тегерана" и поздравил Моджтаба Хаменеи после того, как тот стал новым верховным лидером Ирана после гибели своего отца. Российский лидер также пообещал оставаться надежным партнером Исламской Республики, хотя и воздержался от критики Трампа за начало войны.

Как сформировалось сотрудничество Ирана и России?

Россия регулярно применяет иранские ударные беспилотники для атак на украинские города и энергетическую инфраструктуру. Впоследствии Иран передал Москве технологии,, которые позволили наладить собственное массовое производство таких дронов.

В ответ на военную поддержку Россия годами передает Ирану чувствительные военные знания. По словам источников, последнее время этот обмен стал еще активнее на фоне конфликта Ирана с США, Израилем и странами Персидского залива.

Массовое применение Ираном относительно дешевых беспилотников создает значительную нагрузку на американские силы и их союзников в Персидском заливе. Им приходится использовать системы противовоздушной обороны, рассчитанные на более сложные цели.

Западным союзникам сложно оценить реальные масштабы производства иранских дронов по сравнению с ракетами и пусковыми установками, ведь создавать производственные объекты для беспилотников значительно легче. По словам одного из собеседников, ключевым фактором для Ирана остается возможность контрабандных поставок двигателей.

Пока также непонятно, каким образом Китай может поддерживать Иран, кроме роли главного покупателя иранской нефти. В то же время во время войны России против Украины китайские компании уже предоставляли Москве коммерческие спутниковые снимки и технологические знания для создания беспилотников.

Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, который возглавляет комитет по разведке, сказал Fox News, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о поддержке Ирана со стороны России и Китая. В то же время он предупредил, что "Россия и Китай, если они предоставят любую помощь Ирану, играют с огнем".

