Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.

Что Зеленский заявил о сотрудничестве Ирана и России?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые "Шахеды" по Украине запускали иранские операторы.

Мы знаем, как запускались первые "Шахеды". Русских операторов не было, были операторы другой страны, страны, откуда приехали "Шахеды", потому что надо было обучать их. Они их обучали в реальной войне,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Иран давно является союзником России – как по документам, так и по реальным действиям.

