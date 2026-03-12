Про це Зеленський заявив на пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном.

Дивіться також Побудують 2 лінії електропередач: як Зеленський домовився з Румунією про енергобезпеку

Що Зеленський заявив про співпрацю Ірану і Росії?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші "Шахеди" по Україні запускали іранські оператори.

Ми знаємо, як запускались перші "Шахеди". Руських операторів не було, були оператори іншої країни, країни, звідки приїхали "Шахеди", тому що треба було навчати їх. Вони їх навчали в реальній війні,

– підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що Іран давно є союзником Росії – як за документами, так і за реальними діями.

Україна та Румунія домовилися про спільне виробництво дронів