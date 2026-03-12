Що відомо про результати поїздки Зеленського в Румунію?

Про що домовилися президенти України й Румунії, йдеться в повідомленні Новини.LIVE.

Так на пресконференції президент Зеленський розповів, що Київ та Бухарест побудують лінії електропередач для енергобезпеки України.

Зауважте! Планують збудувати 2 нові лінії.

Відомо, що таке рішення допоможе передавати в Україну більші обсяги електроенергії. Йдеться про період аварійних ситуацій на тлі російських атак.