Что известно о результатах поездки Зеленского в Румынию?

О чем договорились президенты Украины и Румынии, говорится в сообщении Новости.LIVE.

Так на пресс-конференции президент Зеленский рассказал, что Киев и Бухарест построят линии электропередач для энергобезопасности Украины.

Заметьте! Планируют построить 2 новые линии.

Известно, что такое решение поможет передавать в Украину большие объемы электроэнергии. Речь идет о периоде аварийных ситуаций на фоне российских атак.