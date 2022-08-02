Найгірший сценарій – війна США та Китаю: політолог оцінив вплив на поставки зброї в Україну
Візит Пелосі до Тайваню спричинило напругу між Китаєм та США. Китай погрожує розгорнути військову кампанію проти Тайваню. Ще одна війна може відволікти увагу світу від України. Чи вплине це на поставки зброї в Україну - читайте думку експерта.
Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. Він наголосив що Китай попереджав і погрожував про те, що не допустить такої провокації.
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Зокрема, Китай погрожував винищувачами, які мали б зупинити літак Пелосі над Тайванем.
"В цій ситуації війна нікому не потрібна, як і не потрібен цей великий фронт Китаю та США. Всі розуміють, що і Китай, і Америка пов'язані в економічній сфері. І втрачати левову частку ринку Китай не хоче, адже його експорт в більшій мірі залежить від США", – зазначив Семенюк.
На його думку, США також не зацікавлені вести військову кампанію проти Китаю, бо китайська армія набагато сильніша, її не порівняти з російською армію.
Але загалом є країни, які зацікавлені в тому, щоб все таки Китай і США мали таке протистояння. Зокрема, мова йде про росію, вона хоче відволікти увагу від України і таким чином зупинити поставки зброї,
– заявив Семенюк.
Проте, за словами експерта, це аж ніяк не вплине. "Навіть через найгірший сценарій, який ми можемо собі лише уявити, - якщо розгориться війна між Китаєм та США, поставки зброї не зупиняться", – вважає він.
"Тайвань – це територія, яка вже наповнена зброєю. Там є військовий контингент США, і очевидно, що Америка має сучасне озброєння та системи ППО. Це не буде ситуація як з Україною, коли треба якомога швидше поставити зброю, Тайвань вже до цього в певній мірі готовий. І Китай це теж оцінює", - відповів він.
Але ця ситуація хвилює багатьох експертів.
"Я бачу, що цей конфлікт може розпалитися, якщо комусь зі сторін умовно "нерви здадуть". Це так гра, хто перший відійде і зупиниться. Звісно, можуть бути провокації, але ескалація навряд можлива", - додав Семенюк.
Що відомо про візит Пелосі до Тайваню
- Спікерка Палати представників США може відвідати Тайвань, хоча візиту не було в її офіційному плані під час турне в Азії. Візит Пелосі може бути неофіційним.
- Однак це спричинило напругу в Тайванській протоці. Китай погрожує розгорнути військову кампанію проти Тайваню.
- У Пекіні навіть заявили, що можуть витіснити борт Пелосі, якщо він намагатиметься залетіти до Тайбею. США переміщають ближче до Тайваню техніку, включно з авіаносцями та великими літаками. У Білому домі готують план безпеки для спікерки Пелосі.
- По обіді 2 серпня літак, на якому може перебувати Пелосі, повернув до Тайваню. Сервіс Flightradar24 працює із перебоями.
- Водночас 8 американських винищувачів та 5 літаків-дозаправників вилетіли з військової бази США, яка розташована в Окінаві. Вони мають забезпечувати охорону периметра для гарантії безпеки Ненсі Пелосі. Чотири американських військових кораблі, включаючи авіаносець, такоє відправили на схід від Тайваню.
- Проте тайванське телебачення повідомило про введення в країні другого рівня тривоги. Державні китайські ЗМІ такоє пишуть, що простір закрили начебто в рамках військових навчань, які проводять в області.
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