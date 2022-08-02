Найгірший сценарій – війна США та Китаю: політолог оцінив вплив на поставки зброї в Україну

Візит Пелосі до Тайваню спричинило напругу між Китаєм та США. Китай погрожує розгорнути військову кампанію проти Тайваню. Ще одна війна може відволікти увагу світу від України. Чи вплине це на поставки зброї в Україну - читайте думку експерта.

Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. Він наголосив що Китай попереджав і погрожував про те, що не допустить такої провокації.

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Зокрема, Китай погрожував винищувачами, які мали б зупинити літак Пелосі над Тайванем.

"В цій ситуації війна нікому не потрібна, як і не потрібен цей великий фронт Китаю та США. Всі розуміють, що і Китай, і Америка пов'язані в економічній сфері. І втрачати левову частку ринку Китай не хоче, адже його експорт в більшій мірі залежить від США", – зазначив Семенюк.

На його думку, США також не зацікавлені вести військову кампанію проти Китаю, бо китайська армія набагато сильніша, її не порівняти з російською армію.

Але загалом є країни, які зацікавлені в тому, щоб все таки Китай і США мали таке протистояння. Зокрема, мова йде про росію, вона хоче відволікти увагу від України і таким чином зупинити поставки зброї,

– заявив Семенюк.

Проте, за словами експерта, це аж ніяк не вплине. "Навіть через найгірший сценарій, який ми можемо собі лише уявити, - якщо розгориться війна між Китаєм та США, поставки зброї не зупиняться", – вважає він.

"Тайвань – це територія, яка вже наповнена зброєю. Там є військовий контингент США, і очевидно, що Америка має сучасне озброєння та системи ППО. Це не буде ситуація як з Україною, коли треба якомога швидше поставити зброю, Тайвань вже до цього в певній мірі готовий. І Китай це теж оцінює", - відповів він.

Але ця ситуація хвилює багатьох експертів.

"Я бачу, що цей конфлікт може розпалитися, якщо комусь зі сторін умовно "нерви здадуть". Це так гра, хто перший відійде і зупиниться. Звісно, можуть бути провокації, але ескалація навряд можлива", - додав Семенюк.

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