Худший сценарий – война США и Китая: политолог оценил влияние на поставки оружия в Украину

Визит Пелоси на Тайвань вызвал напряжение между Китаем и США. Китай угрожает развернуть военную кампанию против Тайваня. Еще одна война может отвлечь внимание мира от Украины. Повлияет ли это на поставки оружия в Украину – читайте мнение эксперта.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. Он подчеркнул, что Китай предупреждал и угрожал о том, что не допустит такой провокации.

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В частности, Китай угрожал истребителями, которые должны были бы остановить самолет Пелоси над Тайванем.

"В этой ситуации война никому не нужна, как и не нужен этот великий фронт Китая и США. Все понимают, что и Китай, и Америка связаны в экономической сфере. И терять львиную долю рынка Китай не хочет, ведь его экспорт в большей степени зависит от США", – отметил Семенюк.

По его мнению, США также не заинтересованы вести военную кампанию против Китая, потому что китайская армия гораздо сильнее, ее не сравнить с российской армией.

Но в целом есть страны, которые заинтересованы в том, чтобы Китай и США все же имели такое противостояние. В частности, речь идет о россии, она хочет отвлечь внимание от Украины и таким образом остановить поставки оружия,

– заявил Семенюк.

Однако, по словам эксперта, это никак не повлияет. "Даже из-за самого худшего сценария, который мы можем себе представить, – если разгорится война между Китаем и США, поставки оружия не остановятся", – считает он.

"Тайвань – это территория, которая уже наполнена оружием. Там есть военный контингент США, и очевидно, что Америка имеет современное вооружение и системы ПВО. Это не будет ситуация как с Украиной, когда нужно как можно скорее поставить оружие, Тайвань уже к этому в определенной степени готов. И Китай это тоже оценивает", – ответил он.

Но эта ситуация волнует многих экспертов.

"Я вижу, что этот конфликт может разразиться, если кому-то из сторон условно "нервы сдадут". Это как игра, кто первый отойдет и остановится. Конечно, могут быть провокации, но эскалация вряд ли возможна", – добавил Семенюк.

Семенюк о ситуации в Тайване и влиянии конфликта на поставку оружия в Украину:



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