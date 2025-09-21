Нічна атака "Шахедами", просування ворога на фронті: хронологія 1306 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1306 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини цієї доби, повідомляє 24 Канал.
О 05:02 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За інформацію моніторингових телеграм-каналів, причиною цього стала активність розвідувального БпЛА в акваторії Чорного моря.
За кілька хвилин, близько 05:16, в Одесі пролунав вибух.
Росіяни запустили ударні безпілотники на Україну у ніч на 21 вересня. У Сумах прогриміла серія вибухів.
Аналітики DeepState інформують, що ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки.
За словами американського генерала, російський диктатор Володимир Путін є агентом КДБ, і він, на його думку, ніколи не переставав бути ним.
Він не розуміє Заходу. Він вдає, що не розмовляє англійською, але він розмовляє, і ми вже кілька разів його на цьому ловили. Він маніпулятор. Єдине, що можна цьому протидіяти – це сила, влада та міць,