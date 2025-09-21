00:46, 21 вересня

За словами американського генерала, російський диктатор Володимир Путін є агентом КДБ, і він, на його думку, ніколи не переставав бути ним.

Він не розуміє Заходу. Він вдає, що не розмовляє англійською, але він розмовляє, і ми вже кілька разів його на цьому ловили. Він маніпулятор. Єдине, що можна цьому протидіяти – це сила, влада та міць,

– вважає він.