Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини цієї доби, повідомляє 24 Канал.

05:18, 21 вересня

Вибух в Одесі

О 05:02 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За інформацію моніторингових телеграм-каналів, причиною цього стала активність розвідувального БпЛА в акваторії Чорного моря.

За кілька хвилин, близько 05:16, в Одесі пролунав вибух.

02:15, 21 вересня

Вибухи в Сумах

Росіяни запустили ударні безпілотники на Україну у ніч на 21 вересня. У Сумах прогриміла серія вибухів.

02:09, 21 вересня

У DeepState оновили мапу

Аналітики DeepState інформують, що ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки.

00:46, 21 вересня

Келлог висловився про Путіна

За словами американського генерала, російський диктатор Володимир Путін є агентом КДБ, і він, на його думку, ніколи не переставав бути ним.

Він не розуміє Заходу. Він вдає, що не розмовляє англійською, але він розмовляє, і ми вже кілька разів його на цьому ловили. Він маніпулятор. Єдине, що можна цьому протидіяти – це сила, влада та міць,
– вважає він.