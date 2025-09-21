Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини цієї доби, повідомляє 24 Канал.
Вибух в Одесі
Вибухи в Сумах
У DeepState оновили мапу
Келлог висловився про Путіна
– вважає він.
О 05:02 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За інформацію моніторингових телеграм-каналів, причиною цього стала активність розвідувального БпЛА в акваторії Чорного моря.
За кілька хвилин, близько 05:16, в Одесі пролунав вибух.
Росіяни запустили ударні безпілотники на Україну у ніч на 21 вересня. У Сумах прогриміла серія вибухів.
Аналітики DeepState інформують, що ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки.
За словами американського генерала, російський диктатор Володимир Путін є агентом КДБ, і він, на його думку, ніколи не переставав бути ним.
Він не розуміє Заходу. Він вдає, що не розмовляє англійською, але він розмовляє, і ми вже кілька разів його на цьому ловили. Він маніпулятор. Єдине, що можна цьому протидіяти – це сила, влада та міць,