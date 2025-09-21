О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости этих суток, сообщает 24 Канал.
– считает он.
В 05:02 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. По информации мониторинговых телеграм-каналов, причиной этого стала активность разведывательного БпЛА в акватории Черного моря.
Через несколько минут, около 05:16, в Одессе прогремел взрыв.
Россияне запустили ударные беспилотники на Украину в ночь на 21 сентября. В Сумах прогремела серия взрывов.
Аналитики DeepState информируют, что враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки.
По словам американского генерала, российский диктатор Владимир Путин является агентом КГБ, и он, по его мнению, никогда не переставал быть им.
Он не понимает Запада. Он делает вид, что не разговаривает на английском, но он разговаривает, и мы уже несколько раз его на этом ловили. Он манипулятор. Единственное, что можно этому противодействовать – это сила, власть и мощь,