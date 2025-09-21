05:18, 21 сентября

В 05:02 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. По информации мониторинговых телеграм-каналов, причиной этого стала активность разведывательного БпЛА в акватории Черного моря.

Через несколько минут, около 05:16, в Одессе прогремел взрыв.