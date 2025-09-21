О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости этих суток, сообщает 24 Канал.

05:18, 21 сентября

Взрыв в Одессе

В 05:02 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. По информации мониторинговых телеграм-каналов, причиной этого стала активность разведывательного БпЛА в акватории Черного моря.

Через несколько минут, около 05:16, в Одессе прогремел взрыв.

02:15, 21 сентября

Взрывы в Сумах

Россияне запустили ударные беспилотники на Украину в ночь на 21 сентября. В Сумах прогремела серия взрывов.

02:09, 21 сентября

В DeepState обновили карту

Аналитики DeepState информируют, что враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки.

00:46, 21 сентября

Кэллог высказался о Путине

По словам американского генерала, российский диктатор Владимир Путин является агентом КГБ, и он, по его мнению, никогда не переставал быть им.

Он не понимает Запада. Он делает вид, что не разговаривает на английском, но он разговаривает, и мы уже несколько раз его на этом ловили. Он манипулятор. Единственное, что можно этому противодействовать – это сила, власть и мощь,
– считает он.