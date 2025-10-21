Повномасштабна війна в Україні триває вже 1336 добу. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч, попри посилені атаки.

Про головні події 20 жовтня, ситуацію на фронті, втрати ворога, а також просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

