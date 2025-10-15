Росія б давно програла війну, – Буданов сказав, хто допомагає Кремлю
- Кирило Буданов заявив, що Росія вже б давно програла війну, якби не отримувала підтримки від інших країн, зокрема Північної Кореї.
- Буданов підкреслив, що деякі країни порушують санкції, надаючи Росії зброю і боєприпаси, а також поповнюють її армію власними громадянами.
Очільник ГУР Кирило Буданов висловився про війну в Україні. Він заявив, що Росія вже б давно програла, якби не отримувала підтримки від інших країн.
Тоді б Україна змогла повернути окуповані території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова під час зустрічі Київської асоціації військових аташе, що відбулась 14 жовтня 2025 року.
За якої умови Росія може програти війну?
Начальник ГУР зазначив, що деякі країни зовсім нечесно поводяться та всупереч міжнародним санкціям дозволяють Росії отримувати зброю й боєприпаси. Окрім цього, вони поповнюють її армію власними громадянами.
Росія б давно програла цю війну. Україна, за допомогою партнерів, повернула б усі окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви – передусім Північною Кореєю,
– заявив Буданов.
Буданов висловився про війну в Україні:
Він також підкреслив, що Україна виступає за довготривалий та справедливий мир, тоді як наміри Кремля насправді бачать всі. Також, на думку Буданова, Росія не планувала настільки тривалу війну і не очікувала такої потужної підтримки Києва, тому зараз країні-агресорці необхідна пауза, щоб відновити свої військові потужності.
Що ще казав Буданов про війну?
Кирило Буданов прогнозує, що загроза агресії Росії проти європейських країн може стати реальною ближче до 2030 року. Москва планує витратити 1,2 трильйона доларів на модернізацію зброї до 2037 року, що підтверджує її агресивні наміри.
Раніше він також заявив, що співпраця Москви та Пхеньяна є загрозою не лише для України. Північна Корея отримує унікальний бойовий досвід, адже у світі лише декілька країн мали змогу вести війну такого масштабу.
За словами Буданова, цілі Росії у війні залишаються незмінними. Ворожі війська прагнуть захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Проте очільник ГУР закликає не піддаватися на інформаційну кампанію Росії та вірити в Сили оборони.