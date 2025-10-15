Глава ГУР Кирилл Буданов высказался о войне в Украине. Он заявил, что Россия уже бы давно проиграла, если бы не получала поддержки от других стран.

Тогда бы Украина смогла вернуть оккупированные территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова во время встречи Киевской ассоциации военных атташе, состоявшейся 14 октября 2025 года.

При каком условии Россия может проиграть войну?

Начальник ГУР отметил, что некоторые страны совсем нечестно ведут себя и вопреки международным санкциям позволяют России получать оружие и боеприпасы. Кроме этого, они пополняют ее армию собственными гражданами.

Россия бы давно проиграла эту войну. Украина, с помощью партнеров, вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы – прежде всего Северной Кореей,

– заявил Буданов.

Буданов высказался о войне в Украине: видео ГУР

Он также подчеркнул, что Украина выступает за долговременный и справедливый мир, тогда как намерения Кремля на самом деле видят все. Также, по мнению Буданова, Россия не планировала столь длительную войну и не ожидала такой мощной поддержки Киева, поэтому сейчас стране-агрессору необходима пауза, чтобы восстановить свои военные мощности.

Что еще говорил Буданов о войне?