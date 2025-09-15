Окупанти просунулися одразу у трьох областях України: оновлення мапи DeepState
- Російські окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів: Новоіванівка в Запорізькій області, Іванівка на Дніпропетровщині, та Звірове в Донецькій області.
- Інформація підтверджена оновленням мапи DeepState, що відстежує зміни на фронті.
Російські загарбники не полишають спроб захопити якомога більше української території. На жаль, окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на оновлення мапи DeepState.
Що змінилося на фронті?
За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів України у різних областях. Зокрема, ворог мав певні успіхи біля села Новоіванівка, що у Запорізькій області.
Крім цього, ворог просунувся біля Іванівки на Дніпропетровщині.
На жаль, стало відомо, що російські загарбники просунулися у Звіровому в Донецькій області. Це село Покровської міської громади Покровського району.
Що відомо про ситуацію на передовій?
За даними Генштабу, українські захисники відбили 187 бойових зіткнень за добу, зокрема, на Сіверському напрямку було зупинено 25 атак ворога.
Також відомо, що російська армія завдала 3 ракетних удари, 79 авіаційних атак, 4945 артобстрілів та застосувала 6337 дронів-камікадзе.
Нагадаємо, що раніше у DeepState розповідали, що російські війська просунулися на Харківщині – поблизу Кіндрашівки та в Куп'янську.
Крім цього, фіксували просування окупантів у Новоселиці на Дніпропетровщині.