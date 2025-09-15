Російські загарбники не полишають спроб захопити якомога більше української території. На жаль, окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на оновлення мапи DeepState.

Дивіться також "Труба" в Куп'янську, успіхи на Сумщині й біля Добропілля: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що змінилося на фронті?

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів України у різних областях. Зокрема, ворог мав певні успіхи біля села Новоіванівка, що у Запорізькій області.

Зафіксовано просування окупантів: дивіться на мапі

Крім цього, ворог просунувся біля Іванівки на Дніпропетровщині.

Аналітики повідомили про успіхи ворога на фронті: дивіться на мапі DeepState

На жаль, стало відомо, що російські загарбники просунулися у Звіровому в Донецькій області. Це село Покровської міської громади Покровського району.

Ворог просунувся біля Покровська: дивіться на мапі

Що відомо про ситуацію на передовій?