Росіяни просунулися на Запоріжжі та на Харківщині: оновлення мапи DeepState
- Російські війська просунулися у Запорізькій та Харківській областях, зокрема біля Лозової та Степногірська.
- Аналітики DeepState фіксують успіхи окупантів у цих регіонах на своїх мапах.
Окупанти продовжують атакувати на фронті, намагаючись захопити якомога більше українських територій. На жаль, ворог просунувся у Запорізькій та Харківській областях.
Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.
Дивіться також Росіяни просуваються у Покровську й Гуляйполі та націлилися на Краматорськ: як змінилася лінія фронту за тиждень
Як змінилася лінія фронту?
За даними аналітиків DeepState, просування ворога відбулося у двох регіонах України.
Зокрема, окупанти просунулися біля Лозової – міста у південній частині Харківської області, центрі однойменного району.
Противник мав успіхи на Харківщині: дивіться на мапі DeepState
Крім того, російські загарбники просунулися поблизу Степногірська – селища, адміністративного центру Степногірської селищної громади Василівського району Запорізької області. Успіхи окупанти мали й у самому населеному пункті.
Окупанти просунулися поблизу Степногірська: дивіться на мапі DeepState
Що відомо про останні новини про події на фронті?
До слова, в ефірі 24 Каналу керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська розповіла, що війна переходить у формат виснаження, де ключовим ресурсом стають люди, а не гучні заяви чи плани. Росія, за цією логікою, намагається дотиснути саме числом і часом, сподіваючись, що Україні бракуватиме сил тримати темп. Тому потрібні технологічні, асиметричні, нестандартні рішення, які змінюють правила гри, а не повторюють старі підходи.
Також відомо, що Росія готує термобаричні скиди з безпілотників на Гуляйпільському напрямку, щоб підривати укриття українських бійців. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.