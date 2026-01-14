Россияне продвинулись на Запорожье и на Харьковщине: обновление карты DeepState
- Российские войска продвинулись в Запорожской и Харьковской областях, в частности возле Лозовой и Степногорска.
- Аналитики DeepState фиксируют успехи оккупантов в этих регионах на своих картах.
Оккупанты продолжают атаковать на фронте, пытаясь захватить как можно больше украинских территорий. К сожалению, враг продвинулся в Запорожской и Харьковской областях.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Как изменилась линия фронта?
По данным аналитиков DeepState, продвижение врага произошло в двух регионах Украины.
В частности, оккупанты продвинулись возле Лозовой – города в южной части Харьковской области, центре одноименного района.
Противник имел успехи на Харьковщине: смотрите на карте DeepState
Кроме того, российские захватчики продвинулись вблизи Степногорска – поселка, административного центра Степногорской поселковой общины Васильевского района Запорожской области. Успехи оккупанты имели и в самом населенном пункте.
Оккупанты продвинулись вблизи Степногорска: смотрите на карте DeepState
Что известно о последних новостях о событиях на фронте?
К слову, в эфире 24 Канала руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская рассказала, что война переходит в формат истощения, где ключевым ресурсом становятся люди, а не громкие заявления или планы. Россия, по этой логике, пытается дожать именно числом и временем, надеясь, что Украине не хватит сил держать темп. Поэтому нужны технологические, асимметричные, нестандартные решения, которые меняют правила игры, а не повторяют старые подходы.
Также известно, что Россия готовит термобарические сбросы с беспилотников на Гуляйпольском направлении, чтобы взрывать укрытия украинских бойцов. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.