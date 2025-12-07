Дрони атакували Енгельс, а Росія б'є по містах України: хронологія 1383 дня війни

06:40, 07 грудня

О 01:21 губернатор Саратовської області заявив, що від міноборони надійшла інформація про загрозу БпЛА.

Тим часом місцеві пабліки вже почали розповідати про вибухи у регіоні, а Росавіація анонсувала тимчасове закриття аеропорту у Саратові на прийом та відправку рейсів.

Згодом пабліками почали ширитися кадри нічного Енгельса. Жителі міста писали про те, що безпілотники атакували тамтешню нафтобазу. Там виникла пожежа.

В Енгельсі розташований "Комбінат Кристал". Це склад зберігання нафтопродуктів. Комбінат Кристал забезпечував пальним військову авіабазу "Енгельс 2".