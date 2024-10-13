Динамічна ситуація на Курщині, наступ Росії на Донеччині: ISW проаналізував ситуацію на фронті

Ситуація на фронті в Україні продовжує лишатися складною та динамічною. Українська армія продовжує відновлювати позиції у Курській області, водночас ворог наступає на Донеччині.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни. Експерти також показали карти з розвитком ситуації на лінії бойового зіткнення.

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Що відбувається у Курській області Росії

Аналітики зазначили, що станом на 11 жовтня російські війська могли відвоювати майже два десятки населених пунктів у Курській області, тоді як українські військові частково відновили втрачені позиції у російському регіоні.

ISW оцінює, що російські війська, ймовірно, просунулися в межах принаймні 13 населених пунктів Курської області, у яких українські війська раніше діяли. Водночас керівник українського Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко 12 жовтня заявив, що росіяни знову штурмують позиції колонами в Курській області після того, як українські сили частково повернули деякі позиції.

Експерти стверджують, що 11 і 12 жовтня російські війська продовжували намагатися витіснити українські війська з Глушківського району у Курській області. Зокрема, українські сили могли бути відкинуті від Обухівки та Веселого на південний захід у напрямку Нового Путі. Однак українські сили зберегли позиції на міжнародному кордоні поблизу Нового Путі, Ободі та Медвежого.

В ISW також стверджували, що 11 і 12 жовтня російські війська продовжували наступ на лівому фланзі головного українського виступу в Кореневському районі та на правому фланзі основного українського виступу в Суджанському районі Курської області. Свої дії окупанти проводили на території від Крем'яного до Ольгівки (обидві на схід від Кореневого).

Експерти писали, що підрозділи російської армії могли також підійти до північно-західної околиці Суджі та увійти до Новоіванівки (на південний схід від Кореневого), а також в Товстий Луг (на південний захід від Новоіванівки). Окрім того, російські війська продовжували бої в Новоіванівці та, ймовірно, зачищали її, а також могли захопити Зелений Шлях і Нижній Клин (обидва на південний захід від Новоіванівки), а частини російської армії досягли останньої вулиці в Любимівці.

Також російські атаки тривали поблизу Дар'їно (на південний захід від Любимівки), Плехового (на південь від Суджі) та Свердликового (на північний захід від Суджі).



ISW проаналізував ситуацію на фронті в Курській області / Карта ISW

Яка ситуація у Харківській і Луганській областях

В ISW зазначили, що 11 і 12 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Харкова в районі Тихого, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 12 жовтня заявив, що українська операція в Курській області призупинила темпи наступальних дій Росії під Вовчанськом. Машовець заявив, що російські резерви на Харківському напрямку, передислоковані в Курську область.



ISW проаналізував ситуацію на фронті в Харківській області / Карта ISW

Водночас аналітики зазначили, що російські війська нещодавно могли просунутися на південний схід від Куп'янська під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 11 і 12 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Степової Новоселівки.

Також російські війська продовжували наступ на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки та Кучерівки, на південний схід від Куп'янська біля Степової Новоселівки, Новоосинового, Кругляківки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, на захід від Сватового біля М'ясожарівки та Вишневого, на північний захід від Кремінної поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Катеринівки та на захід від Кремінної біля Тернів, Зарічного і Торського.



ISW проаналізував ситуацію на фронті в Харківській і Луганській областях / Карта ISW

Що змінилося у Донецькій області

Експерти стверджують, що російські війська 11 і 12 жовтня продовжували наступальні операції на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дар'ївки та Виїмки, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Окрім того, росіяни 11 і 12 жовтня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не досягнули жодного підтвердженого успіху. Заступник командира українського батальйону, який діє на Краматорському напрямку (район Часів Яр), 11 жовтня заявив, що російські війська в основному ведуть штурм піхотою, але час від часу використовуватимуть бронетехніку для перекидання піхоти ближче до українських позицій. Заступник командувача додав, що російська авіація в районі Часів Яр завдає ударів керованими авіабомбами переважно по ближньому тилу, а не по передових позиціях.



Яка ситуація біля Часового Яру у Донецькій області / Карта ISW

Речниця ОТУ "Луганськ" майор Анастасія Бобовнікова заперечила інформацію, що російські війська контролюють до 60 відсотків Торецька, і повідомила, що російські війська контролюють лише східну частину міста. Наявні візуальні докази, за даними ISW, підтверджують, що російські війська займають щонайменше 38 відсотків Торецька. Російські та українські сили зараз ведуть важкі бої в Торецьку, і лінія фронту в місті виглядає відносно більш динамічною, ніж деінде на театрі бойових дій.

12 жовтня російські війська продовжували наступальні операції під Торецьком, але підтверджених досягнень не досягли. Також росіяни продовжували наступальні дії під Торецьком, біля Дачного та Диліївки, біля Неліпівки та в напрямку Щербинівки й Петрівки.



Яка ситуація біля Торецька у Донецькій області / Карта ISW

Російські війська 12 жовтня продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але значних успіхів там не мали. Так, росіяни продовжували наступальні дії на схід від Покровська в районі Мирнограда та на південний схід від Покровська в районі Миролюбівки, Лисівки, Крутого Яру, Селидового, Михайлівки, Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Зоряного, Новоселидівки. Українські сили могли контратакувати на північний захід від Новогродівки.



Як змінився фронт біля Покровська у Донецькій області / Карта ISW

Також аналітики пишуть, що 12 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на схід від Курахового, але не досягли підтверджених успіхів. Так, росіяни наступали у районі самого Курахового та на схід в районі Максимільянівки та Георгіївки.

В ISW також підкреслили, що російські сили нещодавно могли незначно просунутися на південний захід від міста Донецька на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 12 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 жовтня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Водяного. Наступальні дії ворога також продовжувалися в районах Костянтинівки, Антонівки, Катеринівки, Водяного, Богоявленки та Золотої Ниви.

Російські війська також здійснили наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області на південний захід від Великої Новосілки поблизу Рівнополя, Новоукраїнського, Новодарівки, Левадного та Ольгівського.



Яка ситуація на фронті на півдні Донеччини / Карта ISW

Як розвивається ситуація на південному фронті

Аналітики зазначають, що російські сили нещодавно вели наступ в західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 жовтня, показують, що російські сили нещодавно могли просунутися на північний захід від Роботиного. Окрім того, російські війська ведуть наступальні операції поблизу Кам'янського (на північний захід від Роботиного), але Кам'янське водосховище ускладнює матеріально-технічне забезпечення Росії в цьому районі.



ISW проаналізував ситуацію на фронті в Запорізькій області / Карта ISW

Окрім того, Генштаб ЗСУ 11 жовтня повідомив, що російські війська вели наступ на Дніпровському напрямку, мавши на увазі, ймовірно, лівобережну частину Херсонської області та острови в дельті річки Дніпро.