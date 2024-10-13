Динамика на Курщине, наступление России на Донетчине: ISW проанализировал ситуацию на фронте

Ситуация на фронте в Украине продолжает оставаться сложной и динамичной. Украинская армия продолжает восстанавливать позиции в Курской области, в то же время враг наступает в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны. Эксперты также показали карты с развитием ситуации на линии боевого соприкосновения.

К теме Украина восстановила положение возле Новогродовки: обновление карты DeepState

Что происходит в Курской области России

Аналитики отметили, что по состоянию на 11 октября российские войска могли отвоевать почти два десятка населенных пунктов в Курской области, тогда как украинские военные частично восстановили утраченные позиции в российском регионе.

ISW оценивает, что российские войска, вероятно, продвинулись в пределах по крайней мере 13 населенных пунктов Курской области, в которых украинские войска ранее действовали. В то же время руководитель украинского Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко 12 октября заявил, что россияне снова штурмуют позиции колоннами в Курской области после того, как украинские силы частично вернули некоторые позиции.

Эксперты утверждают, что 11 и 12 октября российские войска продолжали пытаться вытеснить украинские войска с Глушковского района в Курской области. В частности, украинские силы могли быть отброшены от Обуховки и Веселого на юго-запад в направлении Нового Пути. Однако украинские силы сохранили позиции на международной границе вблизи Нового Пути, Ободе и Медвежьего.

В ISW также утверждали, что 11 и 12 октября российские войска продолжали наступление на левом фланге главного украинского выступления в Кореневском районе и на правом фланге основного украинского выступления в Суджанском районе Курской области. Свои действия оккупанты проводили на территории от Кремневого до Ольговки (обе к востоку от Кореневского).

Эксперты писали, что подразделения российской армии могли также подойти к северо-западной окраине Суджи и войти в Новоивановку (на юго-восток от Кореневого), а также в Толстый Луг (на юго-запад от Новоивановки). Кроме того, российские войска продолжали бои в Новоивановке и, вероятно, зачищали ее, а также могли захватить Зеленый Шлях и Нижний Клин (оба на юго-запад от Новоивановки), а части российской армии достигли последней улицы в Любимовке.

Также российские атаки продолжались вблизи Дарьино (к юго-западу от Любимовки), Плехового (к югу от Суджи) и Свердликово (к северо-западу от Суджи).



ISW проанализировал ситуацию на фронте в Курской области / Карта ISW

Какова ситуация в Харьковской и Луганской областях

В ISW отметили, что 11 и 12 октября российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Харькова в районе Тихого, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 12 октября заявил, что украинская операция в Курской области приостановила темпы наступательных действий России под Волчанском. Машовец заявил, что российские резервы на Харьковском направлении, передислоцированы в Курскую область.



ISW проанализировал ситуацию на фронте в Харьковской области / Карта ISW

В то же время аналитики отметили, что российские войска недавно могли продвинуться на юго-восток от Купянска во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 11 и 12 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 11 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись на юг от Степной Новоселовки.

Также российские войска продолжали наступление на северо-восток от Купянска в районе Синьковки, на восток от Купянска вблизи Петропавловки и Кучеровки, на юго-восток от Купянска возле Степной Новоселовки, Новоосинового, Кругляковки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, на запад от Сватово возле Мясожаровки и Вишневого, на северо-запад от Кременной вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Катериновки и на запад от Кременной возле Тернов, Заречного и Торского.



ISW проанализировал ситуацию на фронте в Харьковской и Луганской областях / Карта ISW

Что изменилось в Донецкой области

Эксперты утверждают, что российские войска 11 и 12 октября продолжали наступательные операции на северо-восток от Северска в районе Белогоровки, на восток от Северска в районе Верхнекаменского и на юго-восток от Северска в районе Ивано-Дарьевки и Выемки, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Кроме того, россияне 11 и 12 октября продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не достигли ни одного подтвержденного успеха. Заместитель командира украинского батальона, который действует на Краматорском направлении (район Часов Яр), 11 октября заявил, что российские войска в основном ведут штурм пехотой, но время от времени будут использовать бронетехнику для переброски пехоты ближе к украинским позициям. Заместитель командующего добавил, что российская авиация в районе Часов Яр наносит удары управляемыми авиабомбами преимущественно по ближнему тылу, а не по передовым позициям.



Какова ситуация возле Часового Яра в Донецкой области / Карта ISW

Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова опровергла информацию, что российские войска контролируют до 60 процентов Торецка, и сообщила, что российские войска контролируют только восточную часть города. Имеющиеся визуальные доказательства, по данным ISW, подтверждают, что российские войска занимают не менее 38 процентов Торецка. Российские и украинские силы сейчас ведут тяжелые бои в Торецке, и линия фронта в городе выглядит относительно более динамичной, чем в других местах на театре боевых действий.

12 октября российские войска продолжали наступательные операции под Торецком, но подтвержденных достижений не достигли. Также россияне продолжали наступательные действия под Торецком, возле Дачного и Дилиевки, возле Нелиповки и в направлении Щербиновки и Петровки.



Какова ситуация возле Торецка в Донецкой области / Карта ISW

Российские войска 12 октября продолжили наступательные действия на Покровском направлении, но значительных успехов там не имели. Так, россияне продолжали наступательные действия к востоку от Покровска в районе Мирнограда и на юго-восток от Покровска в районе Миролюбовки, Лысовки, Крутого Яра, Селидово, Михайловки, Измаиловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукурино, Новодмитровки, Звездного, Новоселидовки. Украинские силы могли контратаковать на северо-запад от Новогродовки.



Как изменился фронт возле Покровска в Донецкой области / Карта ISW

Также аналитики пишут, что 12 октября российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Курахово, но не достигли подтвержденных успехов. Так, россияне наступали в районе самого Курахово и на восток в районе Максимильяновки и Георгиевки.

В ISW также подчеркнули, что российские силы недавно могли незначительно продвинуться на юго-запад от города Донецка на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе 12 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северо-запад от Водяного. Наступательные действия врага также продолжались в районах Константиновки, Антоновки, Катериновки, Водяного, Богоявленки и Золотой Нивы.

Российские войска также осуществили наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской области на юго-запад от Великой Новоселки вблизи Ровнополя, Новоукраинского, Новодаровки, Левадного и Ольговского.



Какова ситуация на фронте на юге Донецкой области / Карта ISW

Как развивается ситуация на южном фронте

Аналитики отмечают, что российские силы недавно вели наступление в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 11 октября, показывают, что российские силы недавно могли продвинуться на северо-запад от Работино. Кроме того, российские войска ведут наступательные операции вблизи Каменского (к северо-западу от Работино), но Каменское водохранилище затрудняет материально-техническое обеспечение России в этом районе.



ISW проанализировал ситуацию на фронте в Запорожской области / Карта ISW

Кроме того, Генштаб ВСУ 11 октября сообщил, что российские войска вели наступление на Днепровском направлении, имея в виду, вероятно, левобережную часть Херсонской области и острова в дельте реки Днепр.