28 серпня, 15:50
Тактика росіян на Дніпропетровщині схожа на використану у Добропіллі: аналіз ISW
Основні тези
- Російські війська використовують тактику інфільтрації в Дніпропетровській області, подібну до тієї, що була застосована поблизу Добропілля.
- Російські війська проникли на українські оборонні позиції в Дніпропетровській області, але не закріпилися.
Російські війська використовують тактику інфільтрації в Дніпропетровській області. Її ж вони використали поблизу Добропілля.
На початку серпня росіянам вдалося пройти через українську оборону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
Яку тактику росіяни використовують у Дніпропетровській області?
Росія використовують схожу тактику інфільтрації у Дніпропетровській області, яку використовували поблизу Добропілля на початку серпня.
Російські війська діють невеликими групами по 5 солдатів, які проникають за українські лінії, чекають та накопичуються, а потім одночасно атакують в різних напрямках.
Таку ж тактику росіяни пробують на в Запорізькому та Новогеоргіївці.
Яка ситуація на фронті за оцінками ISW?
- Російські війська, за даними ISW, проникли на українські оборонні позиції у прикордонних населених пунктах Дніпропетровської області, але не закріпилися.
- Активні бої тривають під Покровськом і Новопавлівкою, але лінія фронту лишається відносно стабільною.
- Росіяни досягли обмеженого успіху в районі Лимана, але українські війська провели контратаки біля Білої Гори, Щербинівки та Катеринівки.