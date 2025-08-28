Російські війська використовують тактику інфільтрації в Дніпропетровській області. Її ж вони використали поблизу Добропілля.

На початку серпня росіянам вдалося пройти через українську оборону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Яку тактику росіяни використовують у Дніпропетровській області?

Росія використовують схожу тактику інфільтрації у Дніпропетровській області, яку використовували поблизу Добропілля на початку серпня.

Російські війська діють невеликими групами по 5 солдатів, які проникають за українські лінії, чекають та накопичуються, а потім одночасно атакують в різних напрямках.

Таку ж тактику росіяни пробують на в Запорізькому та Новогеоргіївці.

Яка ситуація на фронті за оцінками ISW?