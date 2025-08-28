Укр Рус
28 серпня, 15:50
Тактика росіян на Дніпропетровщині схожа на використану у Добропіллі: аналіз ISW

Сергій Попович
Основні тези
  • Російські війська використовують тактику інфільтрації в Дніпропетровській області, подібну до тієї, що була застосована поблизу Добропілля.
  • Російські війська проникли на українські оборонні позиції в Дніпропетровській області, але не закріпилися.

Російські війська використовують тактику інфільтрації в Дніпропетровській області. Її ж вони використали поблизу Добропілля.

На початку серпня росіянам вдалося пройти через українську оборону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Яку тактику росіяни використовують у Дніпропетровській області?

Росія використовують схожу тактику інфільтрації у Дніпропетровській області, яку використовували поблизу Добропілля на початку серпня.

Російські війська діють невеликими групами по 5 солдатів, які проникають за українські лінії, чекають та накопичуються, а потім одночасно атакують в різних напрямках.

Таку ж тактику росіяни пробують на в Запорізькому та Новогеоргіївці.

Яка ситуація на фронті за оцінками ISW?

  • Російські війська, за даними ISW, проникли на українські оборонні позиції у прикордонних населених пунктах Дніпропетровської області, але не закріпилися.
  • Активні бої тривають під Покровськом і Новопавлівкою, але лінія фронту лишається відносно стабільною.
  • Росіяни досягли обмеженого успіху в районі Лимана, але українські війська провели контратаки біля Білої Гори, Щербинівки та Катеринівки.