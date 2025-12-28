Гауляйтер Сальдо заявив, що у квартирах херсонців сидять "оператори дронів ЗСУ"

Так званий "губернатор" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо знову вдався до вигаданих тверджень про ситуацію в деокупованому Херсоні. Цього разу він заявив, нібито оператори українських дронів переховуються у квартирах мирних жителів мікрорайону Корабел.

Також, за його словами, українці мінують Карантинний острів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське РИА Новости.

Що наговорив гауляйтер Сальдо?

Сальдо заявив, що українські дронарі нібито "переховуються у квартирах мирних жителів мікрорайону Корабел". Він також стверджує, що на Карантинному острові українська сторона мінує узбережжя через страх перед російськими розвідниками, а цивільні нібито підриваються на мінах, за що українські медіа, мовляв, безпідставно звинувачують Росію. Усі ці заяви він озвучив, не надавши жодних доказів.

Насправді ж ситуація виглядає протилежно. Саме російські війська здійснюють дистанційне мінування Херсона за допомогою FPV-дронів. Саме на російських мінах регулярно підриваються мирні мешканці міста. ДСНС разом із міжнародними партнерами постійно проводить розмінування, однак російська армія продовжує знову і знову засівати території вибухівкою.

Мікрорайон Корабел має для росіян стратегічне значення. У серпні 2025 року вони підірвали автомобільний міст, який з’єднував його з материковою частиною Херсона, після чого не припиняють обстрілів району. Російська пропаганда неодноразово намагалася подати інформацію про нібито "закріплення" своїх військ у мікрорайоні, але ці заяви згодом сама ж і спростовувала.

Твердження Сальдо про "дронів у квартирах" мають цілком прагматичну мету – виправдати постійні обстріли Корабела, видаючи житловий район за "військову ціль". У реальності там немає жодних військових об’єктів: у мікрорайоні проживають цивільні. Ба більше, навіть гіпотетична наявність військових об’єктів не дає права Росії обстрілювати територію іншої держави.

Нині на Острові, який залишається без стабільних комунікацій, продовжують жити приблизно 200 – 300 людей. Точну кількість встановити складно: частина мешканців періодично повертається до своїх домівок.

Російська сторона системно продукує дезінформацію про Херсон, намагаючись перекласти відповідальність за власні обстріли, мінування та інші воєнні злочини проти цивільного населення на Україну. Факти ж залишаються незмінними: саме російські війська регулярно атакують місто артилерією та дронами, внаслідок чого гинуть і отримують поранення мирні жителі.

