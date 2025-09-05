Окупанти використовують абсолютно різні тактики на полі бою. Вони залежить від підрозділу та завдань, які він виконує, але з роками у поведінці ворога дещо змінилося.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, додавши, що пересування на броні фіксують доволі рідко. Найчастіше ми бачимо штурми малими групами.

Окупанти зробили висновки

На різних ділянках фронту фіксують різну поведінку ворога. До бойових дій залучені спеціальні підрозділи, загони найманців, злочинці з в'язниць, зрадники, які готові чинити злочини.

У більшості всі вони не становлять ніякої цінності для Росії. Їх відправляють на штурми. Такі групи налічують до 10 людей. Вони пересуваються на мотоциклах, багі, інколи на пікапах чи бронетехніці.

"На жаль, на четвертому році війни окупанти навчилися на своїх помилках. Вони вже давно не їздять великими колонами, які ми бачили весною 2022 року. Саме ці колони ставали легкою ціллю для наших ударів", – наголосив Володимир Назаренко.

Військовий додав, що для Росії життя солдата – це один з найдешевших ресурсів, тому його зовсім не цінують. Завдяки цьому ворогу вдається отримати хоч якусь тактичну перевагу на полі бою.

