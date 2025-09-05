Вчаться на помилках, – офіцер сказав, від яких дій відмовилася Росія на фронті
- Окупанти використовують різні тактики на полі бою, часто штурмуючи малими групами до 10 людей з використанням мотоциклів, багі, пікапів або бронетехніки.
- Бригада "Рубіж" збирає кошти на електробайки, які допоможуть військовим на фронті.
- Ворог здобуває тактичні успіхи ціною життів своїх солдатів, але на втрати він не зважає.
Окупанти використовують абсолютно різні тактики на полі бою. Вони залежить від підрозділу та завдань, які він виконує, але з роками у поведінці ворога дещо змінилося.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, додавши, що пересування на броні фіксують доволі рідко. Найчастіше ми бачимо штурми малими групами.
Окупанти зробили висновки
На різних ділянках фронту фіксують різну поведінку ворога. До бойових дій залучені спеціальні підрозділи, загони найманців, злочинці з в'язниць, зрадники, які готові чинити злочини.
У більшості всі вони не становлять ніякої цінності для Росії. Їх відправляють на штурми. Такі групи налічують до 10 людей. Вони пересуваються на мотоциклах, багі, інколи на пікапах чи бронетехніці.
"На жаль, на четвертому році війни окупанти навчилися на своїх помилках. Вони вже давно не їздять великими колонами, які ми бачили весною 2022 року. Саме ці колони ставали легкою ціллю для наших ударів", – наголосив Володимир Назаренко.
Зверніть увагу! Бригада Рубіж проводить збір на електробайки. Кожен може долучитися до збору, бо маленьких донтатів не буває. Для цього – переходьте за посиланням!.
Військовий додав, що для Росії життя солдата – це один з найдешевших ресурсів, тому його зовсім не цінують. Завдяки цьому ворогу вдається отримати хоч якусь тактичну перевагу на полі бою.
Актуальні новини з фронту:
- Росіяни просуваються на Донеччині та хочуть взяти під контроль Покровсько-Мирногорадську агломерацію. Далі хочуть оточити Костянтинівку й так відрізати логістику для Сил оборони.
- Українські військові мали успіхи на Добропільському напрямку. Там вдалося зачистити від ворога одне із сіл. Росіян оточили в будинку. Загалом під час операції взяли у полон, знищили або поранити майже взвод окупантів.
- Вороже міноборони опублікувало відео з Куп'янська. На ньому росіяни заявили, що нібито контролюють частину території міста. Втім українські військові пояснили, що це не більше, ніж пропагандистський ролик. Окупантів, які просочуються у Куп'янськ, – ліквідовують або беруть у полон.