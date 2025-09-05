Оккупанты используют совершенно разные тактики на поле боя. Они зависят от подразделения и задач, которые он выполняет, но с годами в поведении врага несколько изменилось.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, добавив, что передвижения на броне фиксируют довольно редко. Чаще всего мы видим штурмы малыми группами.

К теме Россия готовится к большой битве за Донбасс: каков потенциал ресурса оккупантов

Оккупанты сделали выводы

На разных участках фронта фиксируют разное поведение врага. К боевым действиям привлечены специальные подразделения, отряды наемников, преступники из тюрем, предатели, которые готовы совершать преступления.

В большинстве все они не представляют никакой ценности для России. Их отправляют на штурмы. Такие группы насчитывают до 10 человек. Они передвигаются на мотоциклах, багги, иногда на пикапах или бронетехнике.

"К сожалению, на четвертом году войны оккупанты научились на своих ошибках. Они уже давно не ездят большими колоннами, которые мы видели весной 2022 года. Именно эти колонны становились легкой целью для наших ударов", – подчеркнул Владимир Назаренко.

Обратите внимание! Бригада Рубеж проводит сбор на электробайки. Каждый может присоединиться к сбору, потому что маленьких донтатов не бывает. Для этого – переходите по ссылке!

Военный добавил, что для России жизнь солдата – это один из самых дешевых ресурсов, поэтому его совсем не ценят. Благодаря этому врагу удается получить хоть какое-то тактическое преимущество на поле боя.

Актуальные новости с фронта: