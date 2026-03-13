Уже є цікава деталь: політолог спрогнозував, що зміниться в Росії після Путіна

Президент України Володимир Зеленський каже, що ця війна – війна Путіна. Вочевидь, натякаючи, що стан справ може змінитися, коли російський диктатор зникне з політичної арени.

Таку ймовірність в ефірі 24 Каналу проаналізував політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зауваживши, що певні аналогії можна провести з іранським режимом. Але там є одна відмінність.

Що зміниться у Росії після відходу Путіна?

Внаслідок операції США та Ізраїлю проти Ірану у перший же день вбили верховного лідера країна Алі Хаменеї, який був при владі 37 років. Але ми бачимо, що попри ліквідацію правителя, режим встояв.

Дуже важливо, щоб ситуація в Ірані стала прикладом і постійним нагадуванням для інших диктаторів, зокрема для Володимира Путіна. Він має завжди розуміти, що може повторити таку саму долю.

Але ж ми розуміємо, що Росія – це не тільки Путін. Раніше я часто чув фразу, яка не втратила й сьогодні своєї актуальності, – є колективний Путін. З ним треба працювати,

– підкреслив Олег Лісний.

Але є ще одна деталь, яка не дозволяє проводити абсолютну аналогію з Іраном. Аятола Хаменеї вибудовував всю владу так, щоб на заміну йому прийшли люди з близького оточення. Коли він загинув – система продовжила працювати. Чи довго це продовжиться ми побачимо згодом.

"Я дуже сумніваюсь, що Путін виростив собі наступника. До того ж він говорив Сі Цзіньпіну, що йому треба прожити хоча б 150 років. У такому випадку зникнення Путіна з політичної арени справді може уповільнити дії Росії, принаймні на час поки йтиме боротьба за президентське крісло", – додав політолог.

Але також не варто забувати, що можливий ще один варіант. Після Путіна до влади може прийти значно гірша людина, більше кривавий диктатор. Такий сценарій цілком ймовірний.

Що говорять у Кремлі про війну з Україною?