Уже есть интересная деталь: политолог спрогнозировал, что изменится в России после Путина

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что эта война –война Путина. Очевидно, намекая, что положение дел может измениться, когда российский диктатор исчезнет с политической арены.

Такую вероятность в эфире 24 Канала проанализировал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что определенные аналогии можно провести с иранским режимом. Но там есть одно отличие.

Что изменится в России после ухода Путина?

В результате операции США и Израиля против Ирана в первый же день убили верховного лидера страны Али Хаменеи, который был у власти 37 лет. Но мы видим, что несмотря на ликвидацию правителя, режим устоял.

Очень важно, чтобы ситуация в Иране стала примером и постоянным напоминанием для других диктаторов, в частности для Владимира Путина. Он должен всегда понимать, что может повторить такую же судьбу.

Но мы понимаем, что Россия – это не только Путин. Раньше я часто слышал фразу, которая не потеряла и сегодня своей актуальности, – есть коллективный Путин. С ним надо работать,

– подчеркнул Олег Лесной.

Но есть еще одна деталь, которая не позволяет проводить абсолютную аналогию с Ираном. Аятолла Хаменеи выстраивал всю власть так, чтобы на замену ему пришли люди из близкого окружения. Когда он погиб – система продолжила работать. Долго ли это продолжится мы увидим со временем.

"Я очень сомневаюсь, что Путин вырастил себе преемника. К тому же он говорил Си Цзиньпину, что ему надо прожить хотя бы 150 лет. В таком случае исчезновение Путина с политической арены действительно может замедлить действия России, по крайней мере на время пока будет идти борьба за президентское кресло", – добавил политолог.

Но также не стоит забывать, что возможен еще один вариант. После Путина к власти может прийти значительно хуже человек, более кровавый диктатор. Такой сценарий вполне вероятен.

Что говорят в Кремле о войне с Украиной?