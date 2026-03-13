Такую вероятность в эфире 24 Канала проанализировал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что определенные аналогии можно провести с иранским режимом. Но там есть одно отличие.
Что изменится в России после ухода Путина?
В результате операции США и Израиля против Ирана в первый же день убили верховного лидера страны Али Хаменеи, который был у власти 37 лет. Но мы видим, что несмотря на ликвидацию правителя, режим устоял.
Очень важно, чтобы ситуация в Иране стала примером и постоянным напоминанием для других диктаторов, в частности для Владимира Путина. Он должен всегда понимать, что может повторить такую же судьбу.
Но мы понимаем, что Россия – это не только Путин. Раньше я часто слышал фразу, которая не потеряла и сегодня своей актуальности, – есть коллективный Путин. С ним надо работать,
– подчеркнул Олег Лесной.
Но есть еще одна деталь, которая не позволяет проводить абсолютную аналогию с Ираном. Аятолла Хаменеи выстраивал всю власть так, чтобы на замену ему пришли люди из близкого окружения. Когда он погиб – система продолжила работать. Долго ли это продолжится мы увидим со временем.
"Я очень сомневаюсь, что Путин вырастил себе преемника. К тому же он говорил Си Цзиньпину, что ему надо прожить хотя бы 150 лет. В таком случае исчезновение Путина с политической арены действительно может замедлить действия России, по крайней мере на время пока будет идти борьба за президентское кресло", – добавил политолог.
Но также не стоит забывать, что возможен еще один вариант. После Путина к власти может прийти значительно хуже человек, более кровавый диктатор. Такой сценарий вполне вероятен.
Что говорят в Кремле о войне с Украиной?
- Россия не отказывается от своих циничных условий и даже усиливает риторику. Так Кремль намекает, что уже не хочет Стамбульских договоренностей, потому что "реальность изменилась", а предложения не актуальны. Напомним, тогда Россия требовала демилитаризации и "денацификации" Украины, отказа от вступления в НАТО.
- Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Ключевыми темами была война в Украине, операция в Иране и Венесуэле. Помощник диктатора заявил, что американский лидер инициировал разговор и настаивал на скорейшем завершении боевых действий. Со своей стороны Путин рассказал ему о якобы "успешном продвижении" российских войск.
- Также Путин готовится возвращаться на западные энергетические рынки. Он даже озвучил условие для восстановления энергетического сотрудничества с ЕС. Так Кремль ждет сигнала о готовности к диалогу. Москва якобы готова к поставкам нефти и газа на Запад.