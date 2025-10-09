Українським захисникам удалося втримати зачищені від росіян населені пункти на Дніпропетровщині. Крім цього, воїни мають успіх у районі Добропілля.

Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Які успіхи мають ЗСУ на фронті?

Андрій Коваленко пояснив, що українським воїнам вдалося втримати населені пункти в Дніпропетровській області. Раніше їх зачистили від російських окупантів.

Силам оборони вдалося втримати зачищені від росіян населені пункти на Дніпропетровщині, також вдається розвивати успіх в районі Добропілля,

– написав він.

Керівник ЦПД додав, що російські воєнні кореспонденти не можуть нічого написати про Покровськ, адже там відбуваються складні бої, а армія Росії просувань наразі не має завдяки вдалим діям СОУ.

Що відомо про ситуацію у Дніпропетровській області?