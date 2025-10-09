Укр Рус
9 октября, 21:23
Силы обороны удержали населенные пункты на Днепропетровщине, которые зачистили от оккупантов

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Украинским силам удалось удержать населенные пункты на Днепропетровщине, которые были зачищены от оккупантов.
  • Воины имеют успех в районе Доброполье, а российские войска не имеют продвижений в Покровске благодаря действиям СОУ.

Украинским защитникам удалось удержать зачищенные от россиян населенные пункты на Днепропетровщине. Кроме этого, воины имеют успех в районе Доброполья.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Какие успехи у ВСУ на фронте?

Андрей Коваленко объяснил, что украинским воинам удалось удержать населенные пункты в Днепропетровской области. Ранее их зачистили от российских оккупантов.

Силам обороны удалось удержать зачищенные от россиян населенные пункты на Днепропетровщине, также удается развивать успех в районе Доброполья,
– написал он.

Руководитель ЦПД добавил, что российские военные корреспонденты не могут ничего написать о Покровске, ведь там происходят сложные бои, а армия России продвижений пока не имеет благодаря удачным действиям СОУ.

Что известно о ситуации в Днепропетровской области?

  • Напомним, что украинские военные успешно остановили продвижение российских сил на Днепропетровщине, применяя контрмеры. В то же время оккупанты совершили два авиаудара по Синельниковскому району, используя 250-килограммовые фугасные авиационные бомбы.

  • Кроме того, по данным DeepState, Силы обороны Украины зачистили Сосновку, Хорошее, Новоселовку и Сичневое в Днепропетровской области.

  • В то же время оккупанты возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Сичневое.