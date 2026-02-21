Зеленський розкрив ключову вимогу від США та Росії щодо закінчення війни

Володимир Зеленський заявив, що США та Росія висунули Україні однакову вимогу для завершення війни — відвести війська з Донбасу. Однак Київ відкидає цей підхід, наголошуючи на захисті суверенітету.

Про це лідер української держави заявив під час ексклюзивного інтерв'ю AFP.

Що сказав Зеленський?

17 – 18 лютого у швейцарській Женеві відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між представниками України, США та Росії з питань припинення війни.

Основною перешкодою для прогресу залишаються територіальні суперечки щодо Донбасу, де Росія прагне отримати контроль над значною частиною області, а Україна наполягає на безумовному припиненні вогню за лінією поточного фронту.

Сторони під час консультацій торкалися тем демілітаризованих зон та можливості створення зони вільної торгівлі у Донецькій області.

Володимир Зеленський заявив, що і США, і Росія тиснуть на Київ з вимогою вийти з Донбасу як умову для завершення війни. Таку заяву він зробив в інтерв’ю міжнародним ЗМІ, коментуючи хід тристоронніх консультацій у Женеві.

І американці, і росіяни кажуть: якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра – вийдіть з Донбасу,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не вважає себе переможеною у війні, але ключове питання полягає у тому, чи переможе саме Україна.

Зеленський додав, що Київ готовий до реальних дипломатичних компромісів, але не за ціною втрати незалежності та територіальної цілісності.

Яка зараз ситуація навколо війни за Донбас?