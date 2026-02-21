Укр Рус
21 февраля, 11:56
Зеленский раскрыл ключевое требование от США и России по окончанию войны

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • США и Россия требуют от Украины выйти из Донбасса для окончания войны, но Киев отвергает это требование, подчеркивая защиту суверенитета.
  • Зеленский подчеркнул, что Украина готова к дипломатическим компромиссам, но не ценой потери независимости и территориальной целостности.

Владимир Зеленский заявил, что США и Россия выдвинули Украине одинаковое требование для завершения войны - отвести войска с Донбасса. Однако Киев отвергает этот подход, подчеркивая защиту суверенитета.

Об этом лидер украинского государства заявил во время эксклюзивного интервью AFP.

Что сказал Зеленский?

17 – 18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, США и России по вопросам прекращения войны.

Основным препятствием для прогресса остаются территориальные споры по Донбассу, где Россия стремится получить контроль над значительной частью области, а Украина настаивает на безусловном прекращении огня по линии текущего фронта.

Стороны во время консультаций касались тем демилитаризованных зон и возможности создания зоны свободной торговли в Донецкой области.

Владимир Зеленский заявил, что и США, и Россия давят на Киев с требованием выйти из Донбасса как условие для завершения войны. Такое заявление он сделал в интервью международным СМИ, комментируя ход трехсторонних консультаций в Женеве.

И американцы, и россияне говорят: если вы хотите, чтобы война закончилась завтра – выйдите из Донбасса, 
– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не считает себя побежденной в войне, но ключевой вопрос заключается в том, победит ли именно Украина.

Зеленский добавил, что Киев готов к реальным дипломатическим компромиссам, но не ценой потери независимости и территориальной целостности.

Какая сейчас ситуация вокруг войны за Донбасс?

  • Москва пообещала захватить весь Донбасс силой, если Киев не выведет войска, при этом диктатор Путин не хочет идти ни на какие компромиссы.

  • Зеленский заметил, что повторно требование уступить территорию России прозвучало в то время, когда ВСУ набирают позиций в контратаках вдоль южной линии фронта.

  • Военные блогеры предположили, что частично этим успехам поспособствовало массовое отключение Starlink для россиян. По словам президента Украины, Киев воспользовался этой ситуацией. И хотя украинские силы также испытали перебои из-за отключения, но неудачи, с которыми столкнулась российская сторона, "намного серьезнее".