Час працює проти Росії: що спонукає Захід нарощувати постачання зброї Україні
Західні партнери суттєво збільшили обсяги військової допомоги для України. Водночас союзники не поспішають надавати Києву важку бронетехніку.
Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, позиція Заходу у питанні військової допомоги Україні – реактивна, а не проактивна.
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Західні союзники ухвалюють рішення про надання певних видів озброєння, реагуючи на те, що відбувається на полі бою в Україні. Окрім того, партнери реагують на поведінку російських окупантів.
"Якщо Росія йде на жахливі злочини, то наші союзники збільшують допомогу. Якщо цього не відбувається, вони думають, що, може, воно й так якось складеться – з тією допомогою, яка вже є", – сказав політолог.
Переломний момент для надання Україні зброї
За словами Загороднього, можна навіть простежити окремі події, після яких Захід починав інтенсивніше підтримувати Україну.
Поворотним моментом для надання Україні зброї у повному обсязі стала Буча. Після жахливих злочинів росіян, які побачив весь світ, навіть проросійське лобі в Європі вже не могло нічого сказати чи вдіяти,
– наголосив політолог.
Він додав, що події у Бучі проламали рівень вагань Заходу з приводу того, чи надання певних видів зброї Києву спричинить ескалацію конфлікту.
Тарас Загородній розповів про військову допомогу від союзників: дивіться відео
Рівень довіри Заходу до ЗСУ зріс
Як зазначив політолог, протягом усього ходу повномасштабної війни в Україні ситуація для Росії лише погіршується.
Час працює проти Росії. Україна ніколи й не мріяла, що нам нададуть ЗРК Patriot. А зараз навіть Німеччина дає окрему батарею Patriot,
– зазначив Загородній.
Він додав, що цього, звичайно, недостатньо, аби повністю закрити українське небо. Однак такі кроки є проявом високого рівня довіри до України.
"Американці переконалися, що українській армії можна довіряти і що навіть така складна зброя не опиниться у руках російських військових", – зауважив Загородній.
Україна має і далі тиснути на Захід
Політолог додав, що надання Україні зброї – це складний процес, який багато у чому пов'язаний з політичними питаннями.
"Ми й далі повинні тиснути на уряди європейських країн, а також на США та Велику Британію, аби нам надходило більше допомоги. Це в наших інтересах – закінчити цю війну якомога швидше", – сказав Загородній.
Військова допомога для України: коротко
- США хочуть змінити поточну динаміку війни в Україні на ефективнішу. Представник Державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що для цього вони передаватимуть воїнам ЗСУ більше зброї та систем ППО.
- Зараз в Європі точиться дискусія, яка країна повинна розпочати постачання в Україну важких танків Leopard 2. Польща і Фінляндія заявляють, що можуть їх передати, але Німеччина поки що розмірковує.
- Велика Британія також розглядає можливість передати Україні танки Challenger 2.
- Західні країни вже повідомили про те, що передадуть Києву бойові машини піхоти Bradley та Marder. Як зазначив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, такі БМП без танків малоефективні.