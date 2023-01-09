Таку думку в розмові з журналістом Романом Цимбалюком висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський, передає 24 Канал. За його словами, до групи прихильників перемоги України входять, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен. А до іншої – радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван та інші.

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На думку Піонтковського, останній пакет допомоги від США демонструє нову політику Вашингтона. Вони готові надавати наступальну зброю для потужної перемоги України.

Зараз прихильники перемоги України отримали кінцеву перевагу. Ставка на перемогу України в цій війні – це грандіозні психологічні та політичні події. Гляньте, як з полегшення весь західний світ зустрів нову політику Вашингтона,

– вважає Піонтковський.

Паралельно Франція та Німеччина також оголосили про рішення надати Україні бронетехніку.

Дивіться розмову Піонтковського та Цимбалюка на ютубі 24 каналу

Зеленський сказав історичні слова

Піонтковський впевнений, що після поїздки зі США наприкінці 2022 року Зеленський вже знав про майбутні рішення щодо постачання зброї. Тут варто зауважити виступ президента України у Верховній Раді, який відбувся наприкінці грудня. Там прозвучали історичні слова.

Зеленський сказав, що Україна стала моральним лідером вільного світу. Україна змусила Захід повірити в себе та навчила не боятися Росії і її шантажу. Історичні події сталися під час візиту у США,

– зазначив Піонтковський.

США оголосили про новий пакет допомоги для України: коротко