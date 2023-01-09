Такое мнение в беседе с журналистом Романом Цымбалюком высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский, передает 24 Канал. По его словам, в группу сторонников победы Украины входят, в частности, министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен. А к другой – советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и другие.

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По мнению Пионтковского, последний пакет помощи США демонстрирует новую политику Вашингтона. Они готовы предоставлять наступательное оружие для мощной победы Украины.

Сейчас сторонники победы Украины получили конечное преимущество. Ставка на победу Украины в этой войне – это грандиозные психологические и политические события. Взгляните, как облегченно весь западный мир встретил новую политику Вашингтона,

– считает Пионтковский.

Параллельно Франция и Германия также объявили о решении предоставить Украине бронетехнику.

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Зеленский сказал исторические слова

Пионтковский уверен, что после поездки из США в конце 2022 года Зеленский уже знал о будущих решениях по поставке оружия. Здесь следует отметить выступление президента Украины в Верховной Раде, которое состоялось в конце декабря. Там прозвучали исторические слова.

Зеленский сказал, что Украина стала моральным лидером свободного мира. Украина заставила Запад поверить в себя и научила не бояться России и ее шантажа. Исторические события произошли во время визита в США,

– отметил Пионтковский.

США объявили о новом пакете помощи для Украины: коротко