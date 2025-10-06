Володимир Зеленський провів спільну пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, який 6 жовтня приїхав до Києва. Президент України порушив низку важливих питань, зокрема, щодо військової допомоги з боку США.

Журналістка 24 Каналу Софія Назаренко розповіла, що президент Зеленський наголосив на відповідальності, яку має понести Росія за військові злочини, скоєні в Україні. Поки тривала пресконференція Зеленського та Схоофа, росіяни цинічно вдарили по пологовому будинку у Сумах.

Яку зброю постачатимуть Україні США?

Володимир Зеленський також зазначив, що відповідальність має понести не лише військове та політичне керівництво Москви, а й ті люди, які ухвалюють рішення обстрілювати Україну.

В контексті тиску на Росію обговорювався 19-й пакет санкцій, який має ухвалити Європейський Союз. Зеленський закликав запровадити обмеження проти тіньового флоту Росії в межах цього пакету.

Також президент сказав, що Нідерланди є одним із головних учасників програми PURL, яка допомагає фінансувати закупівлю для України американської зброї. До цієї програми долучилися ще Данія, Німеччина, Швеція, Канада та Норвегія.

Проте не всі союзники України долучилися до цієї програми, тому, як розповів президент, Київ вже порушує питання щодо другого кола внесків країн, які вже фінансують закупівлю зброї. Це вкрай важливо, адже саме в рамках цієї ініціативи закупаються системи ППО для України, аби захистити її від російських атак.

Поставки у нас є. Американці нічого не заблокували. До речі, у засобах масової інформації було, що є шатдаун, є деякі виклики. Вони не заблокували поставки в Україну. Це важливо. Друга історія. У нас є постачання систем ППО. І тут IRIS-T, NASAMS, Patriot. Системи ми отримуємо. Хочеться швидше, але це залежить виключно від фінансів. Тому що, в принципі, американці розблокували можливості закупівлі Patriot,

– підкреслив Зеленський.

Також президент прокоментував новини про застосування далекобійних ракет українського виробництва "Фламінго". Він прямо не підтвердив їхнє застосування, але натякнув на це. Зокрема, він додав, що тиск на Росію має бути багатовекторним, а тиск Заходу не є достатньо сильним, аби Росія припинила свій терор проти мирного українського населення. На думку українського президента, якщо росіяни фізично відчують наслідки війни, зокрема через блекаути, то, можливо, вони почнуть ставити питання своєму керівництву.

До детальної публічності застосування наших далекобійних можливостей ми перейдемо трішки пізніше. Не будемо готувати відповідно ворога до того, до чого ми прийшли і що ми застосовуємо. Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. І судячи з тих влучань, думаю, зрозуміло, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. І я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а виробникам, які зробили відповідні кроки,

– наголосив український лідер.

Для виробництва власної зброї, за словами Зеленського, Україні на наступний рік потрібно 35 мільярдів доларів і частину цих грошей Київ планує взяти з двосторонніх угод, які вже укладені із союзниками.

Звісно, Україна також розраховує на використання заморожених активів Росії і прем'єр Нідерландів Дік Схооф підтвердив, що в ЄС точаться дискусії щодо подальшої долі цих активів. Обговорюється ідея використання цих грошей для фінансування військових потреб України.

Водночас прем'єр Нідерландів наголосив, що відповідальність має рівномірно розподілятися на всі країни ЄС за використання цих активів, а не лише на Бельгію, де зберігаються ці активи.

Ми в Нідерландах маємо дуже потужну підтримку і рішучість застосувати ці заморожені активи. Але є фінансові і юридичні ризики, пов'язані з такою ухвалою. І все ж таки ми бачимо, що бельгійський прем'єр-міністр сказав, що це ризик не просто для Бельгії, для Європейського Союзу, для "Великої сімки". Ми маємо розподілити ці ризики. Бельгію таким чином знімемо з гачка і зможемо поступати дуже швидко в цьому напрямі, – відзначив він.

Яка позиція Нідерландів щодо вступу України у ЄС?

Також сьогодні обговорювалось питання приєднання України до Європейського Союзу, оскільки деякі медіа повідомляли про те, що Нідерланди виступають проти її членства. Але сьогодні прем'єр заявив, що майбутнє України в ЄС, і він продовжить тиснути на Віктора Орбана, який блокує цей процес.

Нідерланди зі свого боку поки не підтримують ідею зміни внутрішніх правил в Європейському Союзі, які б допомогли обійти вето угорського лідера, але і це передбачає перехід від голосування одностайністю до голосування кваліфікованої більшості.

Однак оскільки це внутрішні питання Європейського Союзу – не тільки Нідерланди виступають проти цього – у разі цих змін потрібно мати 27 голосів "за" всіх країн-членів ЄС. Наразі щодо цього питання позиція Нідерландів не змінилась. Проте саме вступ України до ЄС і євроінтеграцію України він підтримує.

Володимир Зеленський сьогодні наголосив, що Україна буде в Європейському Союзі з Орбаном чи без, але це точно станеться і тому ми, скажімо так, на це чекаємо.

Що відомо про військову допомогу Україні?