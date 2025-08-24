У суботу, 23 серпня, Україна та Швеція підписали лист про наміри між міністерствами оборони. Це сталося під час візиту очільника шведського відомства Пола Йонсона в Україну.

Деталі розповів його український колега Денис Шмигаль, передає 24 Канал. Посадовці домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн.

Дивіться також Підтримку України збільшуватимуть: якої суми сягне військова допомога від НАТО у 2025 році

Про що Україна домовилася зі Швецією?

За словами Шмигаля, документ створює умови для реалізації спільних проєктів у сфері оборонної промисловості, а також забезпечить сталість і взаємність співпраці між країнами.

Ми продовжимо обмін технологіями та досвідом у сфері виробництва озброєнь і військової техніки для посилення стійкості та самодостатності наших ОПК,

– зазначив український міністр.

Окрім того, він подякував народу та керівництву Швеції за непохитну підтримку України під час відбиття російської агресії, зокрема:

за приєднання до ініціативи PURL і виділення 486 мільйонів доларів спільно з Норвегією та Данією;

за передачу літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Підписання листа про наміри зі Швецією: дивіться фото

Окрема тема – співробітництво у сфері військової авіації, зокрема навчання пілотів і робота над спільними проєктами між шведськими та українськими компаніями,

– додав Шмигаль.

До слова, представники української розвідки поінформували колег про актуальну ситуацію на полі бою та ключові потреби оборонців. Також посадовці обговорили активізацію співпраці у сфері космічних технологій.

Сам Йонсон заявив, що вчетверте відвідав Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Військова допомога Україні: останні новини