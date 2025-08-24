Украина могла получить самолеты ASC 890: Шмыгаль рассказал о договоренностях со Швецией
- 23 августа Украина и Швеция подписали письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции.
- Шмыгаль поблагодарил Швецию за присоединение к инициативе PURL, выделение 486 миллионов долларов совместно с Норвегией и Данией, а также за передачу самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890.
В субботу, 23 августа, Украина и Швеция подписали письмо о намерениях между министерствами обороны. Это произошло во время визита главы шведского ведомства Пола Йонсона в Украину.
Детали рассказал его украинский коллега Денис Шмыгаль, передает 24 Канал. Чиновники договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран.
О чем Украина договорилась со Швецией?
По словам Шмыгаля, документ создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности, а также обеспечит постоянство и взаимность сотрудничества между странами.
Мы продолжим обмен технологиями и опытом в сфере производства вооружений и военной техники для усиления устойчивости и самодостаточности наших ОПК,
– отметил украинский министр.
Кроме того, он поблагодарил народ и руководство Швеции за непоколебимую поддержку Украины во время отражения российской агрессии, в частности:
- за присоединение к инициативе PURL и выделение 486 миллионов долларов совместно с Норвегией и Данией;
- за передачу самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890.
Подписание письма о намерениях со Швецией: смотрите фото
Отдельная тема – сотрудничество в сфере военной авиации, в частности обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями,
– добавил Шмыгаль.
К слову, представители украинской разведки проинформировали коллег об актуальной ситуации на поле боя и ключевых потребностях защитников. Также чиновники обсудили активизацию сотрудничества в сфере космических технологий.
Сам Йонсон заявил, что в четвертый раз посетил Украину с момента начала полномасштабного вторжения.
Военная помощь Украине: последние новости
- Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о военной помощи на сумму более 1 миллиарда долларов, которая включает дроны, боеприпасы и бронетехнику. Это часть из обещанных на саммите G7 в июне 2 миллиардов долларов.
- Минобороны Норвегии заявило о совместной с Германией закупке двух Patriot с ракетами. Комплексы как можно быстрее отправят в Украину, а США подтвердили, что заменят переданные системы.