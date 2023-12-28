Немає жодного ослаблення: політтехнолог назвав три коаліції підтримки України

На Заході все частіше звучать думки, що оскільки війна в Україні затягується, європейським країнам доведеться шукати шляхи взаємодії з Росією. Водночас держави Євросоюзу демонструють протилежну позицію, продовжуючи активно допомагати Києву.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, наголосивши на тому, що у Європі створились декілька коаліцій, дії яких спрямовані на посилення підтримки України. Також вони докладають зусиль, щоб послабити військовий потенціал Росії.

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Україна – стратегія для Німеччини

Насамперед Німеччина взяла на себе лідерство у військовій допомозі Україні. Також саме вона просувала рішення розпочати переговори з Україною про вступ нашої держави до Євросоюзу.

Головний перелом у війні у грудні відбувся не в Мар'їнці, а в Брюсселі. Саме Німеччина відправила "зробити каву" Віктора Орбана під час голосування в Європейській раді щодо переговорів про вступ України в ЄС,

– наголосив політтехнолог.

Цей крок Німеччини означав, що для неї Україна – це стратегія. Заради української держави, на думку Шейтельмана, Берлін готовий нарощувати воєнне виробництво. Це також означає, що Україна стає стратегією для усього Європейського Союзу.

Берлін оголосив про побудову нової армії – найбільшої та найсильнішої в Європі – у найближчі 10 років. На це вже виділені фінанси – 100 мільярдів євро. Німеччина, на думку Михайла Шейтельмана, обрала стратегію озброюватись проти Росії.

"Німеччина почне будувати нові воєнні заводи, з'являться замовлення на виробництво нової техніки. Старе ж озброєння та техніку Німеччина зможе передати Україні", – підкреслив він.

Допомагають завдавати ударів по флоту Росії

Також Велика Британія та Норвегія створили коаліцію допомоги Україні – морську. Саме у співдружності з цими країнами ЗСУ ліквідує російський Чорноморський флот.

Велика Британія імовірно передає Україні розвідувальні дані, які допомагають здійснювати операції на кшталт тої, що відбулась 26 грудня в Феодосії – атака російського ВДК "Новочеркаськ".

Крім того, ще одну коаліцію на підтримку України, до якої входять країни Балтії, очолює Польща. Саме Варшава підтримує Київ у тактичному сенсі.

"Майже всі постачання західного озброєння та техніки йдуть в Україну саме через Польщу. Також через неї йшла військова допомога ЗСУ з Південної Кореї", – підкреслив Михайло Шейтельман.

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