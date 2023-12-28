Нет никакого ослабления: политтехнолог назвал три коалиции поддержки Украины
На Западе все чаще звучат мнения, что, поскольку война в Украине затягивается, европейским странам придется искать пути взаимодействия с Россией. В то же время, государства Евросоюза демонстрируют противоположную позицию, продолжая активно помогать Киеву.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что в Европе создалось несколько коалиций, действия которых направлены на усиление поддержки Украины. Также они прилагают усилия, чтобы ослабить военный потенциал России.
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Украина – стратегия для Германии
Прежде всего Германия взяла на себя лидерство в военной помощи Украине. Также она продвигала решение начать переговоры с Украиной о вступлении нашего государства в Евросоюз.
Главный перелом в войне в декабре произошел не в Марьинке, а в Брюсселе. Именно Германия отправила "сделать кофе" Виктора Орбана во время голосования в Европейском совете по переговорам о вступлении Украины в ЕС,
– подчеркнул политтехнолог.
Этот шаг Германии означал, что для нее Украина – это стратегия. Ради украинского государства, по мнению Шейтельмана, Берлин готов наращивать военное производство. Это также означает, что Украина становится стратегией всего Европейского Союза.
"Германия начнет строить новые военные заводы, появятся заказы на производство новой техники. Старое вооружение и технику Германия сможет передать Украине", – подчеркнул он.
Помогают наносить удары по флоту России.
Также Великобритания и Норвегия создали коалицию помощи Украине – морскую. Именно в содружестве с этими странами ВСУ ликвидирует российский Черноморский флот.
Великобритания предположительно передает Украине разведывательные данные, которые помогают совершать операции наподобие той, что произошла 26 декабря в Феодосии – атака российского ПДК "Новочеркасск".
Кроме того, еще одну коалицию в поддержку Украины, в которую входят страны Балтии, возглавляет Польша. Именно Варшава поддерживает Киев в тактическом смысле.
"Почти все поставки западного вооружения и техники идут в Украину именно через Польшу. Также через нее шла военная помощь ВСУ из Южной Кореи", – подчеркнул Михаил Шейтельман.
Больше о поддержке Украины со стороны стран Европы
- Концерн Rheinmetall по заказу правительства Германии должен изготовить десятки тысяч артиллерийских боеприпасов для ВСУ. Поставка снарядов должна состояться в 2025 году, однако контракт истекает в 2029-м. Сумма контракта составляет 142 миллиона евро.
- Также Украина и Великобритания в ближайшее время подпишут пакт об обязательствах по безопасности сроком 10 лет. Согласно ему, Лондон должен поддерживать Киев в борьбе против Москвы.